今日暖新聞》影／中彰榮家辦理「愛心香包慶端午活動」

▲救國團彰化市團委會至中彰榮家辦理「愛心香包慶端午」製作香包的活動，榮家長輩聚精會神的製作香包。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

端午佳節將至，救國團彰化市團委會由會長李忠富率領輔導委員們一行十餘人於8日至中彰榮家辦理「愛心香包慶端午」製作香包的活動，讓長輩們歡渡一個充滿活力又溫馨的傳統節慶與快樂時光！

活動一開始，先由榮家王正主任致詞，感謝救國團對於社會服務所作的貢獻，並為榮家長輩們帶來歡樂及具有節慶意義的香包製作活動。會長李忠富也表示，救國團本著公益、教育、服務、健康等理念，為推動祥和社會盡一份心力。



▲救國團彰化市團委會至中彰榮家辦理「愛心香包慶端午」製作香包的活動，榮家長輩聚精會神的製作香包。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

接著由救國團黃志平老師帶領著所有的志工與榮家長輩開始製作香包，考量長者眼力及手的靈活度。香包製作的工具與材料，都經過特別設計，簡單易學很適合老人家製作，長輩們都認真的投入香包的縫製，對於自己完成的作品也流露出得意的表情！



▲救國團彰化市團委會至中彰榮家辦理「愛心香包慶端午」製作香包的活動，榮家長輩聚精會神的製作香包。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

王正表示，農曆五月五日端午節，適逢春夏交接之際，炎熱潮溼多雨的季節，正是細菌孳生的季節，古代衛生醫藥不發達，常常引發疫疾，古人迷信是邪魔作祟。因此，傳統習俗上每到端午節家家戶戶住家門口都會懸掛菖蒲、艾草和榕枝，並且飲用雄黃酒，以雄黃在小朋友額頭畫「王」字，縫製香包配戴在身上，以求驅邪避惡。



▲救國團彰化市團委會至中彰榮家辦理「愛心香包慶端午」製作香包的活動，榮家長輩聚精會神的製作香包。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

活動中救國團廖組長也與長輩們聊起端午節包香包、划龍舟、包粽子這些習俗的由來，廖組長妙語橫生，長輩們不斷傳出陣陣笑聲，讓所有的長輩們留下一個充滿活力、歡笑與溫馨的端午回憶。