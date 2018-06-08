2017民眾住屋滿意度84.3% 台中稱冠六都

（中央社記者潘姿羽台北8日電）主計總處國情統計通報指出，據內政部調查，2017年台灣民眾對於居住房屋的滿意度達84.3%，六都中又以台中市民眾對自己房屋內部環境滿意度最高、達87.8%。

內政部每年固定發布「國民生活狀況意向調查」，而主計總處國情統計通報摘錄民眾對於居住房屋的滿意度變化，指出2017年民眾居住房屋滿意度為84.3%，雖然比2016年略降0.5個百分點，但調查以來，滿意度均維持在8成以上。

內政部統計處官員說明，居住房屋滿意度主要調查對住宅內部環境的感受，如面積、通風、採光、房屋格局、漏水情形、隱私情況等，而2017年調查結果顯示，對於住處「很滿意」及「還算滿意」的民眾比例頗高。