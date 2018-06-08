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2017民眾住屋滿意度84.3% 台中稱冠六都

中央社2018/06/08 19:38
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）主計總處國情統計通報指出，據內政部調查，2017年台灣民眾對於居住房屋的滿意度達84.3%，六都中又以台中市民眾對自己房屋內部環境滿意度最高、達87.8%。

內政部每年固定發布「國民生活狀況意向調查」，而主計總處國情統計通報摘錄民眾對於居住房屋的滿意度變化，指出2017年民眾居住房屋滿意度為84.3%，雖然比2016年略降0.5個百分點，但調查以來，滿意度均維持在8成以上。

內政部統計處官員說明，居住房屋滿意度主要調查對住宅內部環境的感受，如面積、通風、採光、房屋格局、漏水情形、隱私情況等，而2017年調查結果顯示，對於住處「很滿意」及「還算滿意」的民眾比例頗高。

若進一步觀察六都民眾對住處的觀感，滿意度最高的前三名依序是台中市87.8%、桃園市87.0%、高雄市86.0%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，台中市的重劃區發展相當成功，建築物屋齡較新、空間設計也較舒適，加上房價、物價相對北部便宜，民眾可以有較多餘裕在居住生活上，滿意度自然會高。

台中市民眾對住處滿意度不只是六都最高，滿意度較上年增加2個百分點、進步幅度也是最大，相較之下，2017年新北市民眾對住處的滿意度跌落至77.9%，是六都中唯一滿意度未達8成的城市。（編輯：趙蔚蘭）1070608

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