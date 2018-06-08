NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈Kimiko58公斤內臟脂肪1%為工人安全　嘉市議員要求不要搏命8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

防綠強行通過軍改 藍議場外排隊搶遞案權

中央社2018/06/08 19:45
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉冠廷台北8日電）立法院11日將召開談話會，討論臨時會相關事宜，國民黨立法院團今天下午在議場外排班搶優先遞案權，黨團總召林德福說，已準備逾500案的軍改修正動議，防止民進黨團強行闖關。

立法院長蘇嘉全上午邀集朝野黨團協商民進黨立法院黨團提案召開臨時會與臨時會議程等問題，但朝野無法達成共識，蘇嘉全裁示，11日上午9時舉行談話會，處理臨時會相關事宜。

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，下週一（11日）開始談話會，展開臨時會，第一個案子就是攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」俗稱「軍改案」，軍改案是臨時會重中之重，當然會有爭議，可能會有衝突。

國民黨立法院黨團為防止民進黨團強行通過軍改案，下午由黨團總召林德福與黨團首席副書記長曾銘宗在議場外排隊，林德福說，預計11日上午談話會結束後，下午就會召開臨時院會，因此已針對軍改案準備了500案以上的修正動議，防止民進黨團要強行通過軍改案。

曾銘宗則說，軍改案朝野仍有許多條文未取得共識，再加上沒有精算報告，因此無法接受民進黨團這種過場式的協商、完全無法接納在野黨的意見，就要強行表決通過，因此今天先來準備排隊遞案，保障在野黨的意見能夠被接納。（編輯:溫貴香）1070608

大學教師兼獨董 藍委：八成...中國脅迫阿聯酋航空矮化台灣...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan