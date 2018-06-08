防綠強行通過軍改 藍議場外排隊搶遞案權

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，下週一（11日）開始談話會，展開臨時會，第一個案子就是攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」俗稱「軍改案」，軍改案是臨時會重中之重，當然會有爭議，可能會有衝突。

（中央社記者劉冠廷台北8日電）立法院11日將召開談話會，討論臨時會相關事宜，國民黨立法院團今天下午在議場外排班搶優先遞案權，黨團總召林德福說，已準備逾500案的軍改修正動議，防止民進黨團強行闖關。

國民黨立法院黨團為防止民進黨團強行通過軍改案，下午由黨團總召林德福與黨團首席副書記長曾銘宗在議場外排隊，林德福說，預計11日上午談話會結束後，下午就會召開臨時院會，因此已針對軍改案準備了500案以上的修正動議，防止民進黨團要強行通過軍改案。

曾銘宗則說，軍改案朝野仍有許多條文未取得共識，再加上沒有精算報告，因此無法接受民進黨團這種過場式的協商、完全無法接納在野黨的意見，就要強行表決通過，因此今天先來準備排隊遞案，保障在野黨的意見能夠被接納。（編輯:溫貴香）1070608