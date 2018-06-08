超商雙雄5月業績大爆發 營收雙創單月新高

而轉投資事業中，菲律賓 7-ELEVEN 持續展店，目前店數達 2369 店，較去年同期增加多達 298 店，推升業績年增 17%，而 5 月適逢母親節美妝大檔，康是美藥妝銷售也挹注成長。

統一超指出，7-ELEVEN 本業表現亮眼，日前首度與日本知名拉麵品牌麵屋一燈合作推出兩款新品，上市不到 1 個月即熱銷近 60 萬份，帶動類別業績最高成長近 30%，是鮮食主要成長動能。

超商雙雄旺季業績大爆發，5 月合併營收雙雙創下單月歷史新高紀錄，其中，統一超 (2912-TW) 達 210.57 億元，月增 6.8%，年增 11.33%，全家 (5903-TW) 也繳出 62.54 億元，月增 9.77%，年增 9.33% 的好成績。

累計前 5 月，統一超合併營收達 997.1 億元，年增 11.13%。

全家則說明，5 月高溫氣候大幅拉升輕食、飲料和冰品熱銷，整體鮮食業績年增幅達 10%，其中，Let’s Café 與唐寧茶的品牌聯名茶飲受到好評，杯裝飲料銷售業績成長超過 10%，而飯糰、涼麵和三明治均有 10-20% 不等的成長。

而飲料品群銷售年增更高達 106%，主要瓶裝水和運動飲料大熱銷，今年擴大進口冰品導入，加上促銷活動加乘，業績年增逾 20%。

此外，5 月因母親節和端午節檔期加持，全家指出，光是蛋糕和粽子預購業績就有近 30% 的成長。

全家累計前 5 月合併營收達 283 億元，年增 10.1%。

統一超股價日 K 線圖。