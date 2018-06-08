影／縣長勘東勢基礎建設工程　加強環境綠美化改善工程



▲李進勇會勘東勢鄉程南路道路改善工程，聽取相關單位簡報。（圖／雲林縣政府提供）

港仔底社區土地公廟，為當地居民休閒活動據點，廣場鋪面及周邊設施損害嚴重，原已發包興辦環境綠美化改善工程，因物價波動，建材工資上漲等等因素，導致改善工程流標。



▲李進勇會勘港仔底社區土地公廟周邊環境綠美化改善工程，允諾將籌措經費儘速改善，維護縣民安全與生活環境。（圖／雲林縣政府提供）

李進勇縣長指示城鄉發展處與公所及在地居民協調，參考物價變動情況，研擬減少工項或增加預算等方案，讓改善工程順利發包施作改善，帶給居民良好的休閒活動場所。