影／縣長勘東勢基礎建設工程　加強環境綠美化改善工程

雲林縣政府回應地方民生需求，充實縣內基礎建設工程，縣長李進勇、城鄉發展處長林長造、工務處副處長廖政彥、副議長蘇俊豪、議員張健福，8日下午前往會勘東勢鄉程南路道路改善、港仔底社區土地公廟周邊環境綠美化改善工程，李縣長允諾將籌措經費，儘速改善，維護縣民安全與生活環境。
李進勇表示，經會勘程南路破損嚴重，影響當地民眾行車安全，預計改善長度400公尺、寬7公尺路面，概估經費160萬元；配合當地信仰中心文衡壇於26日舉辦慶典需求，指示工務處洽開口契約廠商，儘速進場施作改善路面，與當地居民共同來歡慶關聖帝君聖誕千秋。
▲李進勇會勘東勢鄉程南路道路改善工程，聽取相關單位簡報。（圖／雲林縣政府提供）
港仔底社區土地公廟，為當地居民休閒活動據點，廣場鋪面及周邊設施損害嚴重，原已發包興辦環境綠美化改善工程，因物價波動，建材工資上漲等等因素，導致改善工程流標。
▲李進勇會勘港仔底社區土地公廟周邊環境綠美化改善工程，允諾將籌措經費儘速改善，維護縣民安全與生活環境。（圖／雲林縣政府提供）
李進勇縣長指示城鄉發展處與公所及在地居民協調，參考物價變動情況，研擬減少工項或增加預算等方案，讓改善工程順利發包施作改善，帶給居民良好的休閒活動場所。