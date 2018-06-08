NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈賽格威被打爆　猛獅領先中信兄弟《海角七號》10年後　他們全變啦8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

影／縣長勘東勢基礎建設工程　加強環境綠美化改善工程

記者蘇榮泉／雲林報導2018/06/08 20:26
雲林縣政府新聞參考資料 107.06.08 回應地方民生需求，充實縣內基礎建設工程，縣長李進勇、城鄉發展處長林長造、工務處副處長廖政彥、副議長蘇俊豪、議員張健福，8日下午前往會勘東勢鄉程南路道路改善、港仔底社區土地公廟周邊環境綠美化改善工程，李縣長允諾將籌措經費，儘速改善，維護縣民安全與生活環境。 ...

雲林縣政府回應地方民生需求，充實縣內基礎建設工程，縣長李進勇、城鄉發展處長林長造、工務處副處長廖政彥、副議長蘇俊豪、議員張健福，8日下午前往會勘東勢鄉程南路道路改善、港仔底社區土地公廟周邊環境綠美化改善工程，李縣長允諾將籌措經費，儘速改善，維護縣民安全與生活環境。

李進勇表示，經會勘程南路破損嚴重，影響當地民眾行車安全，預計改善長度400公尺、寬7公尺路面，概估經費160萬元；配合當地信仰中心文衡壇於26日舉辦慶典需求，指示工務處洽開口契約廠商，儘速進場施作改善路面，與當地居民共同來歡慶關聖帝君聖誕千秋。


▲李進勇會勘東勢鄉程南路道路改善工程，聽取相關單位簡報。（圖／雲林縣政府提供）

港仔底社區土地公廟，為當地居民休閒活動據點，廣場鋪面及周邊設施損害嚴重，原已發包興辦環境綠美化改善工程，因物價波動，建材工資上漲等等因素，導致改善工程流標。


▲李進勇會勘港仔底社區土地公廟周邊環境綠美化改善工程，允諾將籌措經費儘速改善，維護縣民安全與生活環境。（圖／雲林縣政府提供）

李進勇縣長指示城鄉發展處與公所及在地居民協調，參考物價變動情況，研擬減少工項或增加預算等方案，讓改善工程順利發包施作改善，帶給居民良好的休閒活動場所。

關鍵字基礎建設李進勇東勢鄉
環科大與扶輪社攜手　關懷偏鄉教育吸菸族危害醫療體系　衛生局給罰單

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan