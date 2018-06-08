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環科大與扶輪社攜手　關懷偏鄉小學英語教育

記者蘇榮泉／雲林報導2018/06/08 20:19
▲社長謝帝旺帶領社員與校長陳益興率領環球師生，以及文光國小校長蔡依真與家長會會長盧俊嘉，一起帶領文光師生出席發表會。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.08）
▲社長謝帝旺帶領社員與校長陳益興率領環球師生，以及文光國小校長蔡依真與家長會會長盧俊嘉，一起帶領文光師生出席發表會。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.08）

斗六北區扶輪社為落實關懷雲林在地人文教育，與環球科技大學共同攜手關懷偏鄉小學英語教育，提升偏鄉英語教學資源，於105學年度由環球科技大學通識教育中心與口湖鄉文光國小合作，透過遠距教學，執行偏鄉小學英語學習服務計畫。該計畫實施之後，成效卓著，8日兩校師生在環球科技大學舉行「遠距教學課輔計畫學習成果發表會」，展示兩校師生合作的成果。

此一深具意義計畫由斗六北區扶輪社提供視訊系統設備等經費，改善偏鄉小學英語教育環境，縮短城鄉差距，經由「一對一」的遠距教學方式，不論是大學生或小學生皆有豐富的收穫。


▲文光國小校長蔡依真感謝斗六北區扶輪社社長謝帝旺與環球科技大學共同攜手關懷偏鄉小學英語教育。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.08）

環球科大為展現遠距教學的卓越成果，與文光國小共同舉辦「遠距教學課輔計畫學習成果發表會」，當天與會者有斗六北區扶輪社社長謝帝旺帶領社員與環球科大校長陳益興率領環球師生，以及文光國小校長蔡依真與家長會會長盧俊嘉，一起帶領文光師生出席發表會。

環球科大通識教育中心主任陳建宏表示，本計畫主要輔導對象為文光國小六年級學生，由廖婉君老師帶隊，率領一群環球科大通識英語課程的菁英大學生，透過遠距教學，採「一對一」的輔導方式，讓大學生陪伴小學生一起學習英語。 


▲斗六北區扶輪社與環球科技大學透過遠距教學，執行偏鄉小學英語學習服務，提升偏鄉英語教學資源。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.08）

陳建宏強調，經過這樣的輔導方式，不論是朗讀、聽力與識字能力，受輔導對象均有顯著的進步；而且透過英語單字學習，小學生也獲得許多額外的實用知識。環球科大學生透過實地服務學習的過程，也學習到如何根據他人的需要而服務他人，藉此培養公民能力與人際互惠精神的通識涵養。

關鍵字北區扶輪社雲林在地人文教育偏鄉小學遠距教學
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