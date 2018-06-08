環科大與扶輪社攜手　關懷偏鄉小學英語教育

斗六北區扶輪社為落實關懷雲林在地人文教育，與環球科技大學共同攜手關懷偏鄉小學英語教育，提升偏鄉英語教學資源，於105學年度由環球科技大學通識教育中心與口湖鄉文光國小合作，透過遠距教學，執行偏鄉小學英語學習服務計畫。該計畫實施之後，成效卓著，8日兩校師生在環球科技大學舉行「遠距教學課輔計畫學習成果發表會」，展示兩校師生合作的成果。

此一深具意義計畫由斗六北區扶輪社提供視訊系統設備等經費，改善偏鄉小學英語教育環境，縮短城鄉差距，經由「一對一」的遠距教學方式，不論是大學生或小學生皆有豐富的收穫。