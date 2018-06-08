盧秀燕指空污紫爆 中市府：下午呈現普通等級

（中央社記者郝雪卿台中8日電）國民黨台中市長參選人盧秀燕質疑台中市今天是全台唯一紫爆的地區，市府則回應，下午已呈現良好至普通等級，盼民代不要「見獵心喜」，刻意宣傳短時間的空氣狀況。

盧秀燕今天透過發布新聞稿指出，今天有很多環保團體紛紛在臉書發文指稱台中市是全台唯一紫爆的地區。

盧秀燕表示，監察院6日公布新聞稿糾正台中市政府改善空污並無實益，引來台中市政府強力回擊，不但自稱整治空污有成，今年1到5月平均PM2.5（細懸浮微粒）創8年新低，並指稱兩名監委預設立場、引用數據錯誤。今天上午的紫爆，是根據台中市環保局在小學裝設的空氣盒子監測數據，誰是誰非，豈是一句荒謬、監委「有顏色」就能拗過去。