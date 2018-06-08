中國脅迫阿聯酋航空矮化台灣 外交部抗議

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）阿聯酋航空日前遭中國施壓，在官網的「國家/地區」選項內容改以「中國台灣」稱呼台灣，外交部今天對此表示深切遺憾，也對中國脅迫各國航空公司矮化台灣，表達嚴正抗議與譴責。

目前阿聯酋的網站上，除繁體中文版本的訂位系統對於台北仍顯示為「台北‧台灣」之外，其他各種語文版的訂位系統，以及官網右上角的「國家/地區」選項內容都改以「中國台灣」（Taiwan, China）稱呼台灣。

外交部對此表示深切遺憾，也對中方脅迫各國航空公司對台打壓、矮化的行徑，「表達嚴正抗議與譴責」。