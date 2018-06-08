獵菸出擊　衛生局強力取締醫院禁菸區違規吸菸

▲衛生局會同警察局成立稽查大隊，無預警發動4家醫院獵菸稽查，強力取締在醫院周圍禁菸區吸菸之違法行為人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

彰化醫界聯盟踢爆彰基、秀傳等醫療體系，長期遭吸菸族危害；縣府衛生局今（8）日會同警方組成取締稽查隊，對於在院區劃設禁菸區內的20多位民眾，立即開告兩千元以上罰款，希望遏阻不法抽菸歪風、維護醫院空氣品質。

為維護就醫民眾不受二手菸危害，彰化縣衛生局連續兩天稽查醫院禁菸區違規吸菸，目前已查獲並處分7人，稽查過程中發現多數吸菸者對禁菸標示未注意，且醫療院所之防範措施並無法有效遏止違法吸菸，二手菸危害已嚴重影響就醫民眾健康。



▲衛生局會同警察局成立稽查大隊，無預警發動4家醫院獵菸稽查，強力取締在醫院周圍禁菸區吸菸之違法行為人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

衛生局為改善醫療院所之二手菸危害，增加就醫品質，8日會同警察局成立稽查大隊，無預警發動4家醫院獵菸稽查，此次稽查共兵分四路，強力取締在醫院周圍禁菸區吸菸之違法行為人，並於現場開單告發。稽查結果查獲21名吸菸行為人，依違反菸害防制法處辦。所查獲知吸菸行為人病患家屬佔47.6%為最高、其次為醫院病患佔38.1%。



▲衛生局會同警察局成立稽查大隊，無預警發動4家醫院獵菸稽查，強力取締在醫院周圍禁菸區吸菸之違法行為人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

衛生稽查科長黃美芳表示，從去年開始就發現類似現象，也啟動五波勸導和取締作為，可惜成效不彰，即日起同警方組成取締稽查隊，將針對各醫療院所不當吸菸者立即開單告發。

衛生局長葉彥伯表示，衛生局將各醫院尤其以醫學中心周圍禁菸區列為重點稽查區域，將執行定期及不定期之稽查，如查獲民眾違反規定，於禁菸場所吸菸，最高可處1萬元罰鍰，民眾應確實遵守規定，以免觸法。



▲衛生局會同警察局成立稽查大隊，無預警發動4家醫院獵菸稽查，強力取締在醫院周圍禁菸區吸菸之違法行為人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

葉彥伯呼籲，依據英國倫敦大學研究發現，長期處於二手菸環境，容易罹患氣喘、心臟病、肺癌等疾病外，出現憂鬱、沮喪、精神分裂等身心困擾的機率也較一般人高。為營造無菸環境，遠離二手菸對人體危害，請吸菸民眾於禁菸區確實遵守禁菸規定，以免影響他人權益。

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※