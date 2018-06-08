市政外行不敢去？侯友宜缺席六都市長參選人市政座談會

媒體今（8）日舉辦國民黨六都市長參選人的市政座談會，僅有新北市長參選人侯友宜缺席；民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，侯友宜以「另有行程」作為缺席座談會的理由，實在讓人難以接受。
黃韋鈞指出，其它五都參選人無不把握機會，透過媒體讓宣揚市政的願景，唯有侯友宜選擇缺席，讓外界很想瞭解到底是什麼行程這樣重要？尤其新北市有400萬人口，是六都中人口最多的城市，市政繁重可想而知，市長的市政理念，在在影響市民生活。
黃韋鈞強調，一個想選市長的人，有責任也有義務讓市民瞭解他要如何建設這個城市，但侯友宜從國民黨內初選以來，就避談市政，更拒絕參加市政的辯論會，今天也選擇缺席六都市長座談會；讓人不禁懷疑，侯友宜是不是心虛，擔心一談市政就露餡，被大家發現原來他不懂市政。
黃韋鈞質疑，侯友宜當了7年多的副市長，也代理過新北市長，但從宣布新北市長參選以來，對於市民及基層的抱怨與心聲，都以「無法作主」或「這也是他的心聲」輕輕帶過，完全切割當過近8年副市長的自己。
黃韋鈞說，侯友宜參選以來避談市政，偶爾在一些場合提到政見，都只是宣示性的加碼，說要達成新北市長朱立倫某某政見的2倍，缺乏整體規劃與評估，提不出該政見必須倍增的政策脈絡及相關論述，充其量只是喊喊空洞的口號；呼籲當一個市長參選人，向市民說明市政理念是最基本的要求，不要一再迴避、閃躲了。