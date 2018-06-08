市政外行不敢去？侯友宜缺席六都市長參選人市政座談會

媒體今（8）日舉辦國民黨六都市長參選人的市政座談會，僅有新北市長參選人侯友宜缺席；民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，侯友宜以「另有行程」作為缺席座談會的理由，實在讓人難以接受。

黃韋鈞指出，其它五都參選人無不把握機會，透過媒體讓宣揚市政的願景，唯有侯友宜選擇缺席，讓外界很想瞭解到底是什麼行程這樣重要？尤其新北市有400萬人口，是六都中人口最多的城市，市政繁重可想而知，市長的市政理念，在在影響市民生活。

黃韋鈞強調，一個想選市長的人，有責任也有義務讓市民瞭解他要如何建設這個城市，但侯友宜從國民黨內初選以來，就避談市政，更拒絕參加市政的辯論會，今天也選擇缺席六都市長座談會；讓人不禁懷疑，侯友宜是不是心虛，擔心一談市政就露餡，被大家發現原來他不懂市政。