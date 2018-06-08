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市政外行不敢去？侯友宜缺席六都市長參選人市政座談會

記者陳志仁／新北報導2018/06/08 20:34
▲黃韋鈞強調，當一個市長參選人，向市民說明市政理念是最基本的要求；呼籲侯友宜勇於面對，不要一再迴避、閃躲了。（圖／蘇貞昌辦公室提供）
▲黃韋鈞強調，當一個市長參選人，向市民說明市政理念是最基本的要求；呼籲侯友宜勇於面對，不要一再迴避、閃躲了。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

媒體今（8）日舉辦國民黨六都市長參選人的市政座談會，僅有新北市長參選人侯友宜缺席；民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，侯友宜以「另有行程」作為缺席座談會的理由，實在讓人難以接受。

黃韋鈞指出，其它五都參選人無不把握機會，透過媒體讓宣揚市政的願景，唯有侯友宜選擇缺席，讓外界很想瞭解到底是什麼行程這樣重要？尤其新北市有400萬人口，是六都中人口最多的城市，市政繁重可想而知，市長的市政理念，在在影響市民生活。

黃韋鈞強調，一個想選市長的人，有責任也有義務讓市民瞭解他要如何建設這個城市，但侯友宜從國民黨內初選以來，就避談市政，更拒絕參加市政的辯論會，今天也選擇缺席六都市長座談會；讓人不禁懷疑，侯友宜是不是心虛，擔心一談市政就露餡，被大家發現原來他不懂市政。

黃韋鈞質疑，侯友宜當了7年多的副市長，也代理過新北市長，但從宣布新北市長參選以來，對於市民及基層的抱怨與心聲，都以「無法作主」或「這也是他的心聲」輕輕帶過，完全切割當過近8年副市長的自己。

黃韋鈞說，侯友宜參選以來避談市政，偶爾在一些場合提到政見，都只是宣示性的加碼，說要達成新北市長朱立倫某某政見的2倍，缺乏整體規劃與評估，提不出該政見必須倍增的政策脈絡及相關論述，充其量只是喊喊空洞的口號；呼籲當一個市長參選人，向市民說明市政理念是最基本的要求，不要一再迴避、閃躲了。

關鍵字侯友宜國民黨六都市長參選人市政座談會蘇貞昌黃韋鈞朱立倫
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