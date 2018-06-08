金控業5月獲利續升 富邦金穩居獲利王

（中央社記者田裕斌台北8日電）金控業5月獲利全數公布，在資本市場回升下，銀行、壽險、證券3大金融產業獲利走揚，富邦金以單月賺進新台幣61.6億元，穩居獲利王，拉大與第2名國泰金的差距。

富邦金自結今年5月稅後純益61.6億元、累計前5月稅後純益286.24億元、每股稅後純益(EPS)2.8元，穩居獲利王，且與第2名的差距再拉大，其中，富邦人壽前5月稅後純益151.42億元、年增151%成長力道驚人，台北富邦銀行前5月稅後純益88.45億元、年增26%，則是維持穩健。

國泰金獲利能力也比4月成長，單月賺進51億元、累計前5月稅後純益325.5億元、EPS達2.57元，獲利率先突破300億元大關，最大成長引擎也是來自於國泰人壽，1月至5月獲利成長124%、達219億元；國泰金表示，國壽5月還提列外匯價格變動準備金24億元，餘額已達161億元，國泰金董事會已通過，6月26日為除息交易日，每股配發現金股息2.5元。