影／國立和美實驗學校畢業典禮　盛夏青春　生命禮讚

國立和美實驗學校8日舉行「盛夏青春」畢業典禮，今年共有217位畢業生在六月的盛夏從這一所充滿生命力的學校畢業，邁向人生的新旅程。一早畢業生在校長及導師帶領下進行校園巡禮，經過崇德樓及教學大樓間長走廊，映入眼簾的是一整排畢聯會同學彩繪創作，用心畫下畢業班同學在校生活的點點滴滴，讓人感受到畢業依依不捨的氛圍。

高職部美工科畢業生許勝欽就讀美工科，他原本國中畢業後，投入職場學習沖床技術，操作機械不慎遭輾斷四根左手指，後發生嚴重車禍陷入昏迷並全身癱瘓，最後奇蹟似甦醒，但右邊肢體沒有力氣，後進入和美實驗學校美工科就讀。



▲家長會長葉振銘(中)頒發家長會長獎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

在師長耐心陪伴及指導下，許勝欽利用左手大拇指夾住畫筆，一筆一筆慢慢地畫出生命的色彩，他即將就讀東方設計大學室內設計系，期許自己成為室內設計師，翻轉人生，突破困境，走出屬於自己的康莊大道。



▲頒發畢業生服務優良獎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

高中部黃郁芬及黃郁芳雙胞胎姐妹則今年皆以繁星推薦管道錄取心儀的大學校系，姐姐黃郁芬國中時期接觸過中輟同學，加上在學校受到生命教育環境的薰陶，繁星推薦選填中正大學犯罪防治學系，希望能投身青少年心理輔導及犯罪防治助人工作領域；妹妹黃郁芳同時以繁星推薦管道錄取彰師大國文系。



▲楊登宇董事感謝家三甲捐款基金會。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

導師李柔嫻老師表示，黃郁芬及黃郁芳姐妹就讀和美實驗學校語文資優班沒有補習，運用校內學習資源、努力不懈，終能進入理想大學就讀，值得喝采。



▲傅晨老師給畢業生的祝福。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

畢業典禮中特別令全校師生感動的是，高職部家三甲同學在畢業前夕，捐出班級義賣所得5,000元給仁愛殘障文教基金會，感謝文教基金會一直以來對於身心障礙學生的照顧與支持，提供學習資源與機會，建構多元發展的平台，更豐富了孩子在和美實驗學校的生活與學習。



▲畢聯會彩繪作品將永留在校園。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

仁愛殘障文教基金會楊登宇董事於畢業典禮頒贈感謝狀給家三甲同學，對於同學的愛心回饋感動不已，直說學長姐這樣的心意是無價的。看著盧琬貞老師帶領班上同學從楊董事長手中接過感謝狀，吳星宏校長感動的說這就是和美實驗學校最豐厚的教育資產。



▲校長頒發美育成績優良獎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

校長吳星宏表示，家三甲同學對於基金會的反饋所展現的同理心與積極關懷，正是「生命品格力」的素養表現，也是學弟妹最好的典範。希望同學畢業後秉持這樣的精神，持續在社會散播愛與生命的種子。