〈和碩AI新品〉童子賢：創新元素與企圖心 讓電腦產

和碩董事長 (4938-TW) 童子賢今天指出，如果只是一直賣老產品、賣包裝，電腦產業勢必衰退；但若加入人工智慧 (AI) 等創新元素，對新技術保持企圖心，電腦產業必定生生不息。

童子賢回顧 20 年前網路剛崛起時，最熱門就是入口網站跟搜尋引擎，大家都會問網路可以做什麼？這個答案並非核心技術的提供者可以回答的，20 年過去，現在不會有人再質疑網路的功能。

童子賢指出，AI 跟網路浪潮類似，剛開始摸索、質疑的時間很長，可是當潮流來的時候，洶湧澎湃不可逆。