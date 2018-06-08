影／校園變警局　彰化分局安山派出所遷址啟用

▲彰化警分局安山派出所遷移啟用典禮，校園成了派出所，保障地方及民眾生命財產的安全。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

彰化縣警察局8日上午辦理彰化分局安山派出所遷移啟用典禮，彰化縣長魏明谷主持。整建遷移辦公廳舍除提供同仁更良好的工作環境，對於轄區治安及警察形象的提升將有相當大的助益，魏縣長期許新的辦公廳舍啟用後，能夠讓警察人員擁有一個良好的辦公環境，提升工作效率與服務品質，落實各項治安工作，保障地方及民眾生命財產的安全。

魏明谷表示，安山派出所是彰化縣內海拔最高的派出所，可以鳥瞰彰化平原，曾經一度裁撤後又恢復編制為地方居民服務，而派出所原址廳舍是舊日式建築，縣府已將它登錄歷史建築。



▲彰化警分局安山派出所遷移啟用典禮，校園成了派出所，保障地方及民眾生命財產的安全。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

為提供警察完善辦公環境、提升行政效率與服務民眾品質，剛好同安國小安山分校裁併，原有分校校舍已空出來，為此彰化縣警察局與教育處協調，將安山派出所編制遷到安山分校這個場域，將校園變為派出所，新的辦公場域比原址廳舍更大，讓警察同仁辦公環境改善、品質提升，服務效率更高。



▲彰化警分局安山派出所遷移啟用典禮，校園成了派出所，保障地方及民眾生命財產的安全。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

彰化分局安山派出所是彰化縣地理位置最高的派出所，建於民國18年，早期稱為「同安寮派出所」，後更名為「安山派出所」，迄今已有89年歷史，廳舍內部雖經多次修繕，然因受限於狹小空間及老舊建築，仍難符合現代化警政使用需求，且位於狹小巷內，未瀕臨交通要道139線，影響員警辦公效率及為民服務品質。



▲彰化警分局安山派出所遷移啟用典禮，校園成了派出所，保障地方及民眾生命財產的安全。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

104年8月芬園鄉同安國小安山分校併至校本部後，分校原使用之房地閒置，經警察局爭取縣政府同意，縣議會支持通過，於106年11月辦理動工整建，並於上月竣工完成。



▲彰化警分局安山派出所遷移啟用典禮，校園成了派出所，保障地方及民眾生命財產的安全。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

彰化縣議會副議長許原龍表示，過去安山所位於鄉間小巷內，許多在地鄉親都反映不知道派出所在哪裡，魏明谷非常用心，加上議員也全力支持，派出所得以遷移到現址，不但讓鄉親便於尋找，更可以擴大服務範圍，造福更多民眾。