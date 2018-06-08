國票金不買銀行了 擬與日資設網銀

（中央社記者田裕斌台北8日電）金管會擬開放2張純網路銀行執照，國內業者躍躍欲試，國票金控今天發布重大訊息，宣布與日本知名網路銀行簽署非拘束性意向書，共同研議在台灣設立純網路銀行的可行性。

國票金目前由於旗下只有票券及證券，獲利能力較其他金控相對薄弱，一直以來也想以購併銀行的方式補足獲利引擎，包括京城銀行、三信商銀都曾被點名；不過隨著金融監督管理委員會開放國內設立2家純網路銀行後，國票金內部策略改變，有意與外資合設純網銀。

外界推估，與國票金合作的日本純網銀將是樂天、LINE其中之一，其中尤以樂天的可能性最大，樂天自2010年起全力發展電子銀行業務，目前服務內容包括存款、外匯、投資信託、證券、信用卡、房貸等都有涉獵。