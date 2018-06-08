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工廠學徒闖出一片天 蔡金鍊獲頒名譽博士

中央社2018/06/08 20:21
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮嘉義縣8日電）「庄腳囝仔」出身的國際獅子會前台灣總會長蔡金鍊，年輕時進入工廠當學徒，如今已是產品行銷100多國的公司董事長，他熱心公益與教育，今天獲中正大學頒發名譽博士學位。

中正大學下午舉行名譽博士頒贈儀式，由校長馮展華頒贈「名譽管理學博士學位」予蔡金鍊。蔡金鍊則以「宏觀治學，德造群英」期勉學子應擁有世界觀、用嚴謹的態度研究學問，並感謝校方的肯定與認同。

馮展華表示，嘉義民雄出身的蔡金鍊，原本是農家子弟，高中畢業後，進入工廠當學徒，一路腳踏實地，認真打拚，後來創立塑膠機械廠，目前產品行銷全球100多個國家。

事業有成之後，蔡金鍊不忘回饋社會，不僅出錢、出力，還捐地做公益。他在擔任嘉義城隍廟董事長期間，除了協助維修城隍廟古蹟外，並興建教育大樓及牌樓，同時主持嘉義縣市5座廟宇的重建工作。

在擔任國際獅子會台灣總會長期間，蔡金鍊除了協助921大地震災後重建工作外，也發起捐贈醫療車等義舉，先後捐贈45輛到宅服務車與醫療巡迴車給政府單位及弱勢團體。

此外，他還親自走入校園宣導反毒、反酒駕，號召全國獅友在各地種植20多萬棵樹木，並擔任中正學術基金會董事及4屆董事長，每年捐助中正大學優秀講座教授研究獎勵費、清寒弱勢學生獎學金等。

馮展華指出，蔡金鍊在2012年擔任獅子大學校長時，與中正大學共同推動國際獅子會「台灣獅子大學」，提供獅友們學習進修的平台，在他的支持下，希望中正大學能更茁壯發展，成為台灣、亞州，甚至國際知名的優質大學。（編輯：梁君棣）1070608

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