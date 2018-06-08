中正大學畢業義賣 阿雲姐和她的隨身包

（中央社記者江俊亮嘉義縣8日電）國立中正大學將於9日舉行畢業典禮，台文創研究所將義賣「阿雲姐和她的隨身包」，所得將納入「江美雲女士紀念獎學金」。
中正大學台灣文學與創意應用研究所長江寶釵今天接受中央社記者訪問時表示，「阿雲姐和她的隨身包」策展，是台文創團隊產學合作成果，「阿雲姐」的原型來自她的養母江美雲。
今年4月初，85歲的江美雲遭一名騎機車的大學生高速擦撞過世，臨終遺言說：「沒關係」，因此，家屬未向肇事者求償，只要求肇事者到校擔任一週的服務志工。
江寶釵說，養母一生坎坷，從小被出養到全村最窮的人家當養女，沒有上過小學，從9歲起就背著弟弟下田耕作，挑肥澆菜，煮飯供食，樣樣都做。
江寶釵指出，終身未婚的養母，23歲時領養當時才7個月大的她，母女兩人雖沒有血緣關係，但養母全心栽培她，她也才能拿到博士學位。
同時，她說，台灣有許多誕生於20世紀初的阿嬤級人物，多數目不識丁，但她們刻苦耐勞，勇敢堅強，認真付出，她們沒有聲音，卻活出女性的尊嚴與價值，因此，台文創團隊就以「阿雲姐」作為發想，設計logo進行策展。
除了產學合作策展、義賣之外，台文創團隊將於明天下午2時起舉辦「檜風竹藝」論壇，邀請加拿大曼尼托巴大學亞洲中心主任討論如何發揚竹文化、使用竹製品節能減碳，同時舉辦「亭仔腳奉茶」等活動。
江寶釵說，奉茶文化起源於鄉下人在家門口或路邊樹蔭下，擺上一壺開水及茶杯供路過的旅人飲用，雖然只是一杯簡單的開水，但卻有著濃濃的人情味；中正大學創校之初，學校附近還有保有這種「奉茶」文化。
她並表示，明天是中正大學畢業典禮，她的學生要畢業了，她就讀中正大學的兒子也要畢業了；她的丈夫退休後，重拾書本，到中正大學台文創讀碩專班，明天也要畢業，明天將是別具意義的一天。（編輯：梁君棣）1070608