中正大學畢業義賣 阿雲姐和她的隨身包

（中央社記者江俊亮嘉義縣8日電）國立中正大學將於9日舉行畢業典禮，台文創研究所將義賣「阿雲姐和她的隨身包」，所得將納入「江美雲女士紀念獎學金」。

中正大學台灣文學與創意應用研究所長江寶釵今天接受中央社記者訪問時表示，「阿雲姐和她的隨身包」策展，是台文創團隊產學合作成果，「阿雲姐」的原型來自她的養母江美雲。

今年4月初，85歲的江美雲遭一名騎機車的大學生高速擦撞過世，臨終遺言說：「沒關係」，因此，家屬未向肇事者求償，只要求肇事者到校擔任一週的服務志工。

江寶釵說，養母一生坎坷，從小被出養到全村最窮的人家當養女，沒有上過小學，從9歲起就背著弟弟下田耕作，挑肥澆菜，煮飯供食，樣樣都做。