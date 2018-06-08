農委會副主委黃金城：蕉價已逐漸回穩

(中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）農委會副主委黃金城今天到屏東了解台農發公司外銷香蕉到中東地區的準備情形，6月起陸續出口10貨櫃共120公噸的香蕉至中東杜拜。黃金城表示，在農委會各種作為下，蕉價已回穩。

台灣國際農業開發公司去年在香蕉研究所的協助下，運用保鮮技術讓香蕉到貨品質穩定，繼而催熟轉色優良，成功將台灣香蕉出口到杜拜；今年6月起繼續出口10貨櫃共120公噸的香蕉至中東，開拓台灣香蕉外銷新興市場，今天進行裝箱封櫃。

黃金城說，今年春夏蕉預估收穫面積8642公頃，產量近20萬公噸，農委會自4月起已輔導拓展外銷、超市量販店擴大行銷、企業團購、致贈弱勢團體及農會超市促銷等多元行銷及啟動格外品（次級品）去化措施等，強化香蕉消費的總目標數量為1萬1060公噸。