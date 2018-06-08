逆孫貪財擊殺外婆外叔公婆 南檢起訴未求刑

(中央社記者張榮祥台南8日電）台南市南化區北寮今年5月中旬發生凶殺案，郭姓男子以鐵錘擊殺外婆、外叔公及外嬸婆，再取走約新台幣1萬元，台南地檢署今天偵結起訴，但未具體求刑；郭男續押在台南地院。

南檢起訴書指出，38歲郭男5月10日晚上6時許在南化區北寮外婆李胡老婦家中用餐後，就到隔壁外叔公李姓老翁家中聊天，郭男待外叔公起身走到後方廚房時，潛入臥室搜尋財物，外叔公發現後當場責罵及毆打郭男。

郭男不甘受辱，到所駕駛的汽車取出鐵錘，返回屋內擊殺外叔公，接著戴上手套，在臥室拿取現金5000多元後，準備離去，未料外嬸婆李蘇老婦剛好走進來查看，驚嚇之餘，逃往廚房，郭男追上去再擊殺。