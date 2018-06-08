逆孫貪財擊殺外婆外叔公婆 南檢起訴未求刑

(中央社記者張榮祥台南8日電）台南市南化區北寮今年5月中旬發生凶殺案，郭姓男子以鐵錘擊殺外婆、外叔公及外嬸婆，再取走約新台幣1萬元，台南地檢署今天偵結起訴，但未具體求刑；郭男續押在台南地院。
南檢起訴書指出，38歲郭男5月10日晚上6時許在南化區北寮外婆李胡老婦家中用餐後，就到隔壁外叔公李姓老翁家中聊天，郭男待外叔公起身走到後方廚房時，潛入臥室搜尋財物，外叔公發現後當場責罵及毆打郭男。
郭男不甘受辱，到所駕駛的汽車取出鐵錘，返回屋內擊殺外叔公，接著戴上手套，在臥室拿取現金5000多元後，準備離去，未料外嬸婆李蘇老婦剛好走進來查看，驚嚇之餘，逃往廚房，郭男追上去再擊殺。
接著，郭男眼見外婆進屋說要報警，再追到屋內擊殺外婆，且在外婆屋中搜刮得手4000多元後，駕車逃逸，並把犯案用的鐵錘及手套，丟棄在附近山坡。
案發隔天5月11日下午4時許，附近住戶要拿青草茶給郭男外婆李胡老婦時，才發現3名老人已遭殺害，警方獲報全力追查，郭男也被傳喚到案，5月12日凌晨4時許才坦承犯案，警方訊後將郭男移送南檢，台南地院裁准羈押，今天則依強盜殺人、殺人罪、殺直系血親尊親屬及攜帶兇器竊盜罪起訴郭男。
南檢發言人柯怡伶表示，3名被害人家屬都不提告，因被害人家屬同時也是被告家屬，身分尷尬，偵查檢察官不急於在起訴時求刑，留待審判階段再視情況處理。（編輯：卞金峰）1070608