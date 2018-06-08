富邦媒、商店街5月業績淡季不淡 營收亮眼

在母親節檔期的拉抬下，網購業者富邦媒 (8454-TW) 今 (8) 日公布 5 月合併營收 34.46 億元，月增 11.34%、年增 31%，創同期新高，也是單月第 4 高，在上半年普遍為相對淡季中創下佳績，富邦媒 6 月仍加重促銷舉辦上半年最高規格盛事「年中慶」，第 2 季業績創同期高點可期。

除了富邦媒繳出亮眼成績，商店街也公布 5 月合併營收為 1.38 億元，月增幅 25.45%，年增 29.95%，創 2016 年 9 月以來單月新高，同樣顯現母親節大檔的銷售熱絡，並顯示在日前免運行銷的刺激下，已成功培養出客群。