NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈賽格威被打爆　猛獅領先中信兄弟《海角七號》10年後　他們全變啦8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

富邦媒、商店街5月業績淡季不淡 營收亮眼

鉅亨網2018/06/08 20:31
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

在母親節檔期的拉抬下，網購業者富邦媒 (8454-TW) 今 (8) 日公布 5 月合併營收 34.46 億元，月增 11.34%、年增 31%，創同期新高，也是單月第 4 高，在上半年普遍為相對淡季中創下佳績，富邦媒 6 月仍加重促銷舉辦上半年最高規格盛事「年中慶」，第 2 季業績創同期高點可期。

除了富邦媒繳出亮眼成績，商店街也公布 5 月合併營收為 1.38 億元，月增幅 25.45%，年增 29.95%，創 2016 年 9 月以來單月新高，同樣顯現母親節大檔的銷售熱絡，並顯示在日前免運行銷的刺激下，已成功培養出客群。

富邦媒說明，5 月透過串聯電視、網路、行動和社群直播，成功以新型態數位行銷策略拉抬母親節銷售，其中， momo 網路購物 5 月營收年增幅達 38%，而行動購物占比 60%。

而 momo 電視購物則是連續 8 個月維持正成長，年增率 14%，其中以美妝保健、流行精品表現最優異。

為衝刺第 2 季業績，富邦媒在母親節檔期過後仍不鬆懈，又打出地表最強年中慶，並將 momo 電視購物也納入年中慶行列，法人樂觀看待，富邦媒第 2 季營收可望創同期新高。

富邦媒股價日 K 線圖。
商店街股價日 K 線圖。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字富邦媒商店街網購母親節年中慶促銷headline
〈和碩AI新品〉童子賢：創...研揚、廣積 公告6月11日...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan