富邦媒、商店街5月業績淡季不淡 營收亮眼

在母親節檔期的拉抬下，網購業者富邦媒 (8454-TW) 今 (8) 日公布 5 月合併營收 34.46 億元，月增 11.34%、年增 31%，創同期新高，也是單月第 4 高，在上半年普遍為相對淡季中創下佳績，富邦媒 6 月仍加重促銷舉辦上半年最高規格盛事「年中慶」，第 2 季業績創同期高點可期。
除了富邦媒繳出亮眼成績，商店街也公布 5 月合併營收為 1.38 億元，月增幅 25.45%，年增 29.95%，創 2016 年 9 月以來單月新高，同樣顯現母親節大檔的銷售熱絡，並顯示在日前免運行銷的刺激下，已成功培養出客群。
富邦媒說明，5 月透過串聯電視、網路、行動和社群直播，成功以新型態數位行銷策略拉抬母親節銷售，其中， momo 網路購物 5 月營收年增幅達 38%，而行動購物占比 60%。
而 momo 電視購物則是連續 8 個月維持正成長，年增率 14%，其中以美妝保健、流行精品表現最優異。
為衝刺第 2 季業績，富邦媒在母親節檔期過後仍不鬆懈，又打出地表最強年中慶，並將 momo 電視購物也納入年中慶行列，法人樂觀看待，富邦媒第 2 季營收可望創同期新高。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>