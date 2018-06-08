蒲亭訪北京會習近平 雙方強調擴大合作

蒲亭也表示：「與中國合作是俄羅斯的優先要務之一，這種合作已達到前所未有的程度。」

法新社報導，在歡迎儀式上，蒲亭（VladimirPutin）和習近平一同檢閱儀隊，並向揮舞國旗的兒童致意。稍後兩人在北京人民大會堂進行會談。

面對美國構成的外交和經濟挑戰，蒲亭此行目的在加強雙邊關係。

（中央社北京8日綜合外電報導）中國國家主席習近平今天接待前來進行國是訪問的俄羅斯總統蒲亭，並為雙邊關係喝采，兩人將出席明天在青島召開的上海合作組織峰會。

習近平並說：「中俄始終堅定支持對方維護核心利益，發展貿易關係…共同積極參與全球治理…構建人類命運共同體。」

美國總統川普將中俄稱為挑戰美國利益和價值觀念的經濟對手，使得習近平和蒲亭加強了兩國在經濟、政治和軍事上的合作關係。

蒲亭稍晚表示，他和習近平愉快地進行了「成果豐碩」的會談。他說：「俄中關係是個友好的睦鄰關係，是雙方秉持全面戰略夥伴精神所發展而來。」

美聯社報導，蒲亭在會見中國總理李克強時表示，俄中經貿關係「進展快速，同時我們正探索新的合作領域。」

李克強則說，中俄雙邊貿易額今年可望達到1000億美元；並表示，願在傳統以及核能等新的領域擴大合作。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1070608