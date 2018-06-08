NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈賽格威被打爆　猛獅領先中信兄弟《海角七號》10年後　他們全變啦8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

蒲亭訪北京會習近平 雙方強調擴大合作

中央社2018/06/08 20:29
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社北京8日綜合外電報導）中國國家主席習近平今天接待前來進行國是訪問的俄羅斯總統蒲亭，並為雙邊關係喝采，兩人將出席明天在青島召開的上海合作組織峰會。

面對美國構成的外交和經濟挑戰，蒲亭此行目的在加強雙邊關係。

法新社報導，在歡迎儀式上，蒲亭（VladimirPutin）和習近平一同檢閱儀隊，並向揮舞國旗的兒童致意。稍後兩人在北京人民大會堂進行會談。

習近平告訴蒲亭，無論國際形勢如何變幻，中俄始終堅定以發展關係作為第一要務。

蒲亭也表示：「與中國合作是俄羅斯的優先要務之一，這種合作已達到前所未有的程度。」

習近平並說：「中俄始終堅定支持對方維護核心利益，發展貿易關係…共同積極參與全球治理…構建人類命運共同體。」

美國總統川普將中俄稱為挑戰美國利益和價值觀念的經濟對手，使得習近平和蒲亭加強了兩國在經濟、政治和軍事上的合作關係。

蒲亭稍晚表示，他和習近平愉快地進行了「成果豐碩」的會談。他說：「俄中關係是個友好的睦鄰關係，是雙方秉持全面戰略夥伴精神所發展而來。」

美聯社報導，蒲亭在會見中國總理李克強時表示，俄中經貿關係「進展快速，同時我們正探索新的合作領域。」

李克強則說，中俄雙邊貿易額今年可望達到1000億美元；並表示，願在傳統以及核能等新的領域擴大合作。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1070608

美食節目主持人波登自殺身亡...陸資投資第一上市櫃公司鬆綁...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan