《與神同行：最終審判》海報解析「陰間使者的千年之祕」

《與神同行：最終審判》前作票房在台大賣5.11億台幣，深受觀眾喜愛。日前除了宣布上檔日期，也公開電影最新海報，發現三位陰間使者表情嚴肅，臉又「黑麻麻」的站在地獄之火中，不少網友相當好奇，為何臉全黑成一片？台灣片商日前替大家寫信詢問韓國，今（8）日終於得到解答。

《與神同行：最終審判》前導海報公開後，再度點燃台灣觀眾的期待，但許多人對於三位陰間使者江林公子、解怨脈、李德春「陰暗」臉部相當不解，笑說：「難道是三位包公出巡」、「好想用PS把他們的臉調亮」。這張海報更引來網友幽默二創，以插畫猜測原來三人這麼暗的原因，是因為「大背光」，更解釋：「江林帶團自拍失敗就回不去了…」圖片一出也讓網友笑翻，並吸引瘋狂轉載。