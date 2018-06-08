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娛樂

《與神同行：最終審判》海報解析「陰間使者的千年之祕」

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/08 20:39
▲河正宇（左起）金香起、朱智勳在《與神同行：最終審判》中將解開千年祕密。（資料照／采昌國際多媒體）
▲河正宇（左起）金香起、朱智勳在《與神同行：最終審判》中將解開千年祕密。（資料照／采昌國際多媒體）

《與神同行：最終審判》前作票房在台大賣5.11億台幣，深受觀眾喜愛。日前除了宣布上檔日期，也公開電影最新海報，發現三位陰間使者表情嚴肅，臉又「黑麻麻」的站在地獄之火中，不少網友相當好奇，為何臉全黑成一片？台灣片商日前替大家寫信詢問韓國，今（8）日終於得到解答。

《與神同行：最終審判》前導海報公開後，再度點燃台灣觀眾的期待，但許多人對於三位陰間使者江林公子、解怨脈、李德春「陰暗」臉部相當不解，笑說：「難道是三位包公出巡」、「好想用PS把他們的臉調亮」。這張海報更引來網友幽默二創，以插畫猜測原來三人這麼暗的原因，是因為「大背光」，更解釋：「江林帶團自拍失敗就回不去了…」圖片一出也讓網友笑翻，並吸引瘋狂轉載。

對於三位陰間使者在海報中的臉如此陰暗，台片商特地去信韓國詢問原因，韓方也隨之透露：「本片描述三位陰間使者的過去，以及三人被隱藏千年之前的秘密。因為劇情主軸涉及這段被隱藏的過去，我們也試圖在前導海報上營造更嚴肅、更黑暗的氛圍。」由此看來，本次續集將有更多曲折離奇的真相一一揭曉，讓人高度期待本片的劇情發展。《與神同行：最終審判》8月8日全台上映。


▲《與神同行：最終審判》將解開陰間使者的千年祕密。（圖／采昌國際多媒體，2018.6.8）

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