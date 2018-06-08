影／退輔會副主委李文忠聆聽基層員工心聲　充滿感性

▲輔導委員會副主委李文忠等人至彰化榮服處實施員工暨社區組長座談，藉由座談會提供基層反映意見的管道，提升偏鄉地區的服務照顧品質。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

為深入基層了解榮服處各項服務工作執行的問題及職員工心聲，以凝聚向心、共識與有效推動輔導會政策，李文忠率服務照顧處專門委員李毓錫及就學就業處專門委員蕭振嘉至彰化榮服處實施員工暨社區組長座談，期能透過交流，務實了解服務人員的需求，並針對窒礙問題，回去研討可行方法，以確實解決關鍵問題。



▲輔導委員會副主委李文忠等人至彰化榮服處實施員工暨社區組長座談，藉由座談會提供基層反映意見的管道，提升偏鄉地區的服務照顧品質。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

李文忠致詞時除對榮服處的同仁給予勉勵外，針對員工所提出之問題，亦詳細了解癥結並要求與會的業管處將意見帶回研究，並表示將盡最大努力協助改善，使員工能有更多餘力照顧榮民榮眷，最後因應端節即將到來，李文忠提前向所有與會人員預祝佳節愉快，整個座談會就在充滿感性。



▲輔導委員會副主委李文忠等人至彰化榮服處實施員工暨社區組長座談，藉由座談會提供基層反映意見的管道，提升偏鄉地區的服務照顧品質。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

李文忠表示，隨著環境的變遷與榮民結構的轉變，輔導會各項服務工作也必須與時俱進做適當調整與修正，了解基層同仁工作窒礙難處，協助排除解決，才能有效推展政策與提昇服務效能，也更能將榮民榮眷照顧好。





▲輔導委員會副主委李文忠等人至彰化榮服處實施員工暨社區組長座談，藉由座談會提供基層反映意見的管道，提升偏鄉地區的服務照顧品質。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

另外105年起已將服役4到9年的退除役官兵納入服務對象，雖然依據服役年資有不同的輔導期限，但目的是讓退役袍澤在離開部隊之後能順利與社會職場接軌，在投入勞動市場，能活絡台灣經濟，也讓在役的官兵了解，政府會做好退役後就學就業的輔導工作，使他們能安心服役，間接增進國軍招募成效。



▲輔導委員會副主委李文忠等人至彰化榮服處實施員工暨社區組長座談，藉由座談會提供基層反映意見的管道，提升偏鄉地區的服務照顧品質。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

彰化榮服處處長嚴俊峰表示，照顧好榮民榮眷本來就是輔導會的職責，近年來更著重於就學就業的服務工作，就是希望能有更全面的服務，未來也將會在輔導會的指導下，照顧好所有的退役袍澤，另外也會把榮眷、遺孤照顧好，讓這些當年犧牲黃金歲月保衛國家的榮民能安心。