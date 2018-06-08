陸資投資第一上市櫃公司鬆綁 上限3成不變

（中央社記者蔡怡杼台北8日電）為利第一上市櫃公司發展，金融監督管理委員會今天宣布，即日起，第一上市櫃公司可引進陸資參與私募、現增或股份轉換，且股權變更後，陸資的持股上限仍維持3成不變。

金管會於97年起，推動未在國外證券交易所掛牌的外國公司來台掛牌，成為第一上市櫃公司，截至107年4月底，已有104家第一上市櫃企業，其中，第一上市有70家、第一上櫃有34家。

金融監督管理委員會證券期貨局表示，第一上市櫃公司本質就是外國企業，因此，當初對外國企業來台掛牌的審查主要有兩大部分，一是陸資是否具控制力；二為陸資對企業持股是否超過3成，若未符合，才能在台上市櫃。