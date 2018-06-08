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六福莊豐如接董座 開啟全面接班時代

中央社2018/06/08 20:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北8日電）六福集團董事長交棒第3代，六福總裁莊秀石的獨生女莊豐如繼2004年接手執行長，如今接任董事長，將開啟全面接班時代，各界將關注她如何帶領六福邁向獲利，重新擦亮老招牌。

六福今天宣布董事會結果，前董事長莊村徹完成公司世代領導，仍然擔任董事，並一致通過推舉執行長莊豐如擔任董事長。

六福創辦人莊福白手起家，建立六福集團，1994年長子莊村徹接董事長，三子莊秀石任總經理兼總裁，掌控集團實際運營，莊秀石的獨生女莊豐如2004年接手執行長，近年打理集團大小事，正式接棒董事長後，也開啟莊豐如全面接班時代。

六福旅遊集團是國內唯一跨足飯店、遊樂園、野生動物園、餐飲、戲院等事業的企業集團，旗下有六福村、六福皇宮、六福萬怡、關西六福莊、六福客棧等5大事業體，其中，「起家厝」六福客棧在1972年開幕，是老台北人的記憶。

回顧集團近年來積極轉型、走向年輕化，莊秀石認為女兒莊豐如功不可沒。他曾驕傲地說，「我女兒做得比我好」，也戲稱這是「好竹出好筍」，當時台下聆聽的莊豐如已熱淚盈眶，父女之情深厚溢於言表。

今年4月，六福皇宮宣布年底熄燈，投下市場震撼彈，各界也對「六福公主」、執行長莊豐如感性落淚的一幕印象深刻。

莊豐如擔任執行長14年，經手旗下飯店與各事業體營運，操持集團大小事，2017年六福估集團營收衝上4年來的新高點，卻也是六福虧損最高的一年，受到市場景氣變化、觀光旅館供給持續增加的挑戰，加上一口氣認列墾丁泊逸未獲清償債務、台南南山廣場投資案終止損失等影響，去年稅後虧損10.29億元，每股虧損3.03元。

對此，莊豐如先前表示，將因應市場變化，全面檢視資源配置，調整策略，今年內部設定積極營運目標，定調為「體質調整年」。

甫開幕2年的六福萬怡酒店2017年營業收入6.61億元，較2016年度成長26.65%，損益雖仍是負數，但實際上營運績效亮眼，虧損較前一年減少7600萬元，對新飯店前期投入而言，經營績效優異。

市場分析，兩大案投資損失集中在去年一口氣認列後，加上營運長期陷入虧損的六福皇宮「壯士斷腕」，整體營運有望止血。

然而，面對旅遊市場新興飯店及遊樂園競相加入分食市場經營，觀光旅遊業競爭態勢不會趨緩，莊豐如要如何帶動六福邁向獲利，重新擦亮六福老招牌，還有待時間來檢驗。（編輯：趙蔚蘭）1070608

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