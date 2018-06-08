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爭取七休一鬆綁 10行業下週審查

中央社2018/06/08 20:41
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北8日電）又再度有行業想要闖關鬆綁七休一，根據勞動部發出的會議通知，下週將召開的勞動基準諮詢會中，將討論新聞出版業等10個行業鬆綁七休一的可行性。

勞動基準法修正案通過之後，只要通過勞動部審查，即可鬆綁七休一及縮短輪班間隔時間。

勞動部今年2月通過15個行業鬆綁七休一，及3個國營事業可縮短輪班間隔時間後，預計下週四（14日）將再度討論新聞出版業等10個行業鬆綁七休一的可行性。

根據勞動部發出的勞動基準諮詢會會議通知，申請鬆綁七休一的行業為新聞出版業、雜誌及期刊出版業、廣播電視業、屠宰業、船務代理業、船舶運送業、貨運集散站經營業、船舶貨物裝卸承攬業、船舶理貨業、海運承攬運送業。

文化部及國家通訊傳播委員會提出，新聞出版業、雜誌及期刊出版業、廣播電視業等媒體業，海外採訪時，受限於採訪環境，實務上可能無法以替代人力因應，而有連續工作的需求。

農委會提出因屠宰業屬於3K產業，人員招募不易，更具有專業性及不可替代性，多有連續工作的需要。屠宰業也提出，動物防疫期間可能面臨禁止運輸屠宰等禁令，導致禁令解除後面臨大量活畜禽累積，加上必須因應動物防疫措施及畜禽產銷調節，確實有將屠宰業列為例外的需要。

交通部則提出，船務代理業等6個行業，受到天候、海象及前一港口貨運裝卸時間影響，工時不易固定且作業量不確定性高，難以因應港區隨靠隨作的間歇工作特性，又執行職務須配合船舶裝卸作業等，因此有連續工作超過6天的必要。（編輯：管中維）1070608

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