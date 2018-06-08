爭取七休一鬆綁 10行業下週審查

（中央社記者余曉涵台北8日電）又再度有行業想要闖關鬆綁七休一，根據勞動部發出的會議通知，下週將召開的勞動基準諮詢會中，將討論新聞出版業等10個行業鬆綁七休一的可行性。

勞動基準法修正案通過之後，只要通過勞動部審查，即可鬆綁七休一及縮短輪班間隔時間。

勞動部今年2月通過15個行業鬆綁七休一，及3個國營事業可縮短輪班間隔時間後，預計下週四（14日）將再度討論新聞出版業等10個行業鬆綁七休一的可行性。

根據勞動部發出的勞動基準諮詢會會議通知，申請鬆綁七休一的行業為新聞出版業、雜誌及期刊出版業、廣播電視業、屠宰業、船務代理業、船舶運送業、貨運集散站經營業、船舶貨物裝卸承攬業、船舶理貨業、海運承攬運送業。