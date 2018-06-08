〈和碩AI新品〉兩款機器人亮相 下半年有望成交

和碩 (4938-TW) 今天發表 AI 新品，首度發表的 AQUA 家用機器人以及商用保全二合一的機器人海姆達爾亮相。和碩表示，機器人已經可以開始量產，下半年有望正式成交。

和碩今天由董事長童子賢及技術長黃于中共同發表 AI 機器人，六軸運作的 AQUA 機器人，主打家用市場，透過 360 度的影像辨識跟環境偵測，可發現火警或其他異常，亦可打造輕鬆的居家環境，控制燈光等，營造智慧生活。

另一個 AI 機器人海姆達爾，出場則為童子賢開路，兼具迎賓接待、辦公室商用的海姆達爾，晚上可變身為保全，巡視環境。黃于中指出，現在發展 AI 除了臉部辨識、聲紋辨識外，最困難的就是 SML 自我定位導航技術，在和碩的機器人當中已經看見落地應用。