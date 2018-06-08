〈和碩AI新品〉兩款機器人亮相 下半年有望成交

和碩 (4938-TW) 今天發表 AI 新品，首度發表的 AQUA 家用機器人以及商用保全二合一的機器人海姆達爾亮相。和碩表示，機器人已經可以開始量產，下半年有望正式成交。
和碩今天由董事長童子賢及技術長黃于中共同發表 AI 機器人，六軸運作的 AQUA 機器人，主打家用市場，透過 360 度的影像辨識跟環境偵測，可發現火警或其他異常，亦可打造輕鬆的居家環境，控制燈光等，營造智慧生活。
另一個 AI 機器人海姆達爾，出場則為童子賢開路，兼具迎賓接待、辦公室商用的海姆達爾，晚上可變身為保全，巡視環境。黃于中指出，現在發展 AI 除了臉部辨識、聲紋辨識外，最困難的就是 SML 自我定位導航技術，在和碩的機器人當中已經看見落地應用。
此外，和碩也發表新型筆電，防水效果，讓筆電在魚缸裡仍可播放影片，也可以在深度 21 米的海水底下操作。重量僅 199 公克的 AR 眼鏡可觀看 3D 立體的故宮翠玉白菜及清明上河圖，成為今日不少相機鎂光燈焦點。
搭上 AI 浪潮的語音助理，和碩自行研發的深度學習技術，新的語音助理 MARTINA II 可支援多國語言辨識，包括中文、台語、英文及日文。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>