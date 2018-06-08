研揚、廣積 公告6月11日暫停交易

工業電腦併購潮不斷，繼樺漢 (6414-TW) 併購帆宣 (6196-TW)、研華 (2395-TW) 宣布入股融程電 (3416-TW) 後，研揚及廣積接連停牌，引發市場聯想。

工業電腦廠研揚 (6579-TW) 及廣積 (8050-TW) 今 (8) 日接連公告，因有重大訊息待公布，11 日經櫃買中心同意，將暫停交易一日。

融程電則是在去 (2017) 年 10 月底辦理私募發行，1200 萬股由工業電腦大廠研華全數認列，股權占比 16.62%；今年 5 月第二大股東則由原本的系統電 (5309-TW) 換為研揚旗下子公司醫揚 (6659-TW)。

醫揚為研揚子公司，主要業務為醫療用電腦設計、製造及銷售；研揚 56.63% 股份為華碩 (2357-TW) 及旗下子公司持有。

因應物聯網浪潮，工業電腦廠商面對硬體價格戰，紛紛走向軟硬結合的解決方案商業服務，透過垂直市場整合，及提供客戶完整商業應用方案，期待拉高毛利率；大型企業先前以併購、入股方式，擴大供應鏈、通路及客戶佈局。這波浪潮是否影響更多工業電腦廠商整併，採取策略結盟，引發市場關注。