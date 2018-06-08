日兩大航空公司改對台標注 遭抗議後訂正

在日本成立台灣研究論壇並擔任會長的永山表示，這是中國要求各企業放棄良知，強迫企業為中國併吞台灣的「一個中國」的虛構事實做宣傳。如果變成那樣的世界，那真是一大危機。

中國民航局曾通知44家外國航空公司，要求這些航空公司網站與文宣上對於台灣、香港、澳門的標注須符合中國的立場。後來，中國民航局發聲明說，截至5月25日，已有18家航空公司修改，修改的最後期限是7月25日。

（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本的兩岸問題研究家永山英樹今天在臉書上表示，日本兩大航空公司在官網上的飛航圖頁把對台灣的標注改為讓人會誤以為台灣是中國的一部份，他呼籲大家抗議後獲訂正。

國際航空運輸協會 （IATA）已發聲明指出，中國這次對全球的航空公司的要求，並非應該遵守的國家規則。不是國際規則，而且政府間的看法不同，所以政府間應協商，別讓航空公司陷入難局。

永山說：「包含美日在內的全球約3/4的國家的立場與中國不同，並沒承認台灣是中國的領土。這些國家的企業為何要像中國的傀儡似的，遵從中國的立場？」

永山表示，被要求改台灣的標注的44家航空公司包括日本的日本航空（JAL）和全日本空輸（ANA），截至5月25日，這兩大航空公司並未聽從中國的要求。他看了這兩大航空公司網路預約版，在6月7日這一天台灣與中國並列，但這兩大航空公司是否拒絕中國的要求？洽詢窗口都說：「恕難回答」。

ANA表示，正參考中國民航局的指導內容，研議做出讓顧客更易懂、易利用的因應對策。

但是，日前他注意到JAL與ANA的飛航圖頁竟將台灣的機場當成中國領土，他懷疑這兩家航空公司這麼做是為了討中國歡心。他批評此舉是放棄正義，會傷及台灣民眾，呼籲大家去要求這兩家航空公司訂正。

永山在臉書上報佳音說，要求訂正的活動不到24小時，航空公司更正了，他感謝響應這場請願活動的人，也感受到日本企業的良心，他內心鬆了一口氣。

有多位台日人士在臉書留言感謝永山。傍晚，永山在臉書報告，他已抵達台北，此行也是想為台日努力。（編輯：高照芬）1070608