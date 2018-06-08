NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈賽格威被打爆　猛獅領先中信兄弟《海角七號》10年後　他們全變啦8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

僑委會推海外巡迴教學 新增台語研習會

中央社2018/06/08 20:46
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）為協助提升海外僑校教師專業能力，僑委會將於暑假派遣42位教師，分別前往17國進行海外巡迴教學，包括華文教師研習會、文化教師巡迴教學；今年更新增台語教師研習會。

僑務委員會今天舉辦「2018年海外巡迴教學華文、台語及文化教師行前說明會暨授旗儀式」，由僑委會副委員長高建智主持，並授旗給將出發的42位教師。

僑委會新聞稿指出，高建智表示，今年與往年最大的不同是，許多老師是第一次參與海外教學，盼透過有巡迴教學經驗的講師帶領初次參與的老師，讓更多國內老師參與海外僑教工作，也為海外僑教工作注入新活力。

僑教處處長榮幼娥說，分布在全球各地的海外僑校規模大小不一，但都肩負推廣正體字華文與傳揚台灣多元文化的使命。僑委會每年選派國內專業文化、華語文教師到海外巡迴教學，讓海外僑校教師及海外青少年僑胞受惠，也是促進國民外交的最佳方式。

僑委會表示，僑委會每年辦理華文教師研習會、文化教師巡迴教學、僑民青少年夏令營等師資培訓與青少年文化教學活動。今年更另外新增台語教師研習會。

僑委會指出，今年暑假共選派國內42位老師，分成23組前往印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、柬埔寨、韓國、美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、南非、法國、荷蘭、德國、巴拉圭、阿根廷、巴西等17國巡迴教學。（編輯：林興盟）1070608

南韓記者在新加坡被捕 政...日兩大航空公司改對台標注 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan