僑委會推海外巡迴教學 新增台語研習會

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）為協助提升海外僑校教師專業能力，僑委會將於暑假派遣42位教師，分別前往17國進行海外巡迴教學，包括華文教師研習會、文化教師巡迴教學；今年更新增台語教師研習會。

僑務委員會今天舉辦「2018年海外巡迴教學華文、台語及文化教師行前說明會暨授旗儀式」，由僑委會副委員長高建智主持，並授旗給將出發的42位教師。

僑委會新聞稿指出，高建智表示，今年與往年最大的不同是，許多老師是第一次參與海外教學，盼透過有巡迴教學經驗的講師帶領初次參與的老師，讓更多國內老師參與海外僑教工作，也為海外僑教工作注入新活力。