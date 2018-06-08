中國海警強索菲漁民漁獲 菲電視台錄到

黃岩島距呂宋島馬辛洛克鎮（Masinloc）以西約124海里，位於菲律賓200海里專屬經濟海域內，但中國也主張擁有它的主權。

根據GMA電視台7日播出的影片，一艘中國海警的快艇驅近菲國漁船，中方人員帶著籃子登上菲船，打開儲魚箱挑魚。一名菲國漁民說：「他們也不徵求同意，就直接拿走最好的魚。」

聽聞菲國漁民投訴聲稱中國執法人員不時在黃岩島海域勒索漁獲，菲律賓GMA電視台記者5月20日陪同漁民出海，錄影蒐證。

（中央社記者林行健馬尼拉8日專電）菲律賓電視台記者隨同漁民出海，在黃岩島海域拍到中國海警人員登船索討漁獲，在菲國引發議論。菲國南海案法律團隊成員表示，可以再次對北京採取國際法律行動。

2012年4月，菲中船艦在黃岩島海域發生約2個月的對峙，菲方撤船後中方控制了這片海域，禁止菲國漁民靠近。為此，當時的艾奎諾三世政府，於2013年1月將爭議提交國際仲裁。

設於海牙的常設仲裁庭於2016年7月12日裁決，中國主張的南海9段線在國際法下無效，菲國漁民有權在黃岩島海域捕魚，但北京當局「不承認、不接受」裁決結果。

菲律賓現任總統杜特蒂為修補與北京的關係，擱置了南海爭議以及仲裁結果，馬拉坎南宮也多次聲稱，中國已回應馬尼拉的善意，菲國漁民在黃岩島海域不再受到中方騷擾。

然而，馬拉坎南宮的說法，卻與GMA電視台拍到的影片相牴觸。

菲律賓大學海洋事務暨海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）說，中方人員等同是在菲國專屬經濟海域上執法，而且中國海警盤踞在黃岩島不走，等同佔領。

南海仲裁案菲國法律團隊成員之一、最高法院代理院長卡皮奧（Antonio Carpio）指出，中方騷擾在黃岩島捕魚的菲國漁民，明顯違反裁決，因此馬尼拉可以再次提告，甚至索賠。

菲律賓外交部未對此作出回應，但馬拉坎南宮發言人羅奎（Harry Roque）說，電視台拍到的影片沒有絕對的說服力，但可作為提出外交抗議的根據。（編輯：高照芬）1070608