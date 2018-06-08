拿到中華民國護照 台灣女婿周曙光開心

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）中國公民記者周曙光依親移居台灣取得身分證後，今天拿到中華民國護照，他說，以後到許多國家都免簽證，「比起中國護照好太多了」，他要高調宣布，今後自由地走向全世界。

周曙光網名「佐拉」，原籍中國湖南省，是網路工程師，也是中國大陸知名部落客，2007年他報導「重慶最牛釘子戶」引起網友及媒體注目，之後屢次在敏感事件中挑戰中國政府的新聞審查，被德國媒體譽為「中國公民記者第一人」。

因為上公共電視「有話好說」節目而和台灣女子結緣，7年前兩人步入婚姻，育有1歲多女兒，2013年移居花蓮縣瑞穗鄉，上個月他收到定居許可辦理戶籍，6月4日到外交部東部辦事處申辦中華民國護照，今天領到護照。