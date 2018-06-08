大林蒲抗議落塵未改善 環保署續查污染源

「要健康婆婆媽媽團」高雄團團長洪秀菊指出，大林蒲居民幾乎每天要照三餐清掃陽台；落塵太重不適人居。她說，即便中鋼去年底完成防塵網設施，但效果不彰，主張中鋼設置室內堆置場，才有防塵效果。

詹順貴和立委賴瑞隆、市議員陳信瑜、陳麗娜今天出席在大林蒲康樂活動中心舉辦的「106-107年大林蒲地區落塵量調查結果報告」，詹順貴聽取民眾意見，並做上述的說明和結論。

（中央社記者王淑芬高雄8日電）大林蒲落塵嚴重，居民控訴落塵太重不適人居，建議中鋼公司要設室內堆置場，才有防塵效果，環保署副署長詹順貴今天表示，落塵恐還有其他產業，允諾繼續追查污染源。

地球公民基金會副執行長王敏玲直指防塵網效率破功，要求環保署成立調查小組統合並針對工業區污染做改善。南部反空污大聯盟促中鋼公司停止燒煤煉焦。

詹順貴說，調查化驗落塵物質屬於中鋼的約占1/4，從一些落塵金屬含量來看，有可能也來自石化等產業，他允諾會繼續調查尋找污染源並研議削減計畫。

賴瑞隆要求環保署以3個月完成工業區的污染統整，並提出具體改善計畫；他說，污染改善計畫不僅在大林蒲遷村前要做、遷村後也要改善，固定和移動污染源也要並行改善。

中鋼公司說，原料儲存場建廠以來就設置自動灑水系統，去年完成防塵柵網3150公尺，整體抑制原料粉塵逸散率約96%。（編輯：吳佳穎/梁君棣）1070608