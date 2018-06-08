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娛樂

SJ東海主持爛　希澈狂吐：TWICE的Sana比你強

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/08 21:50

出道13年的韓國男團Super Junior，於年初推出專屬綜藝《Super TV》獲得熱烈迴響，第一季結束後不到兩個月就以《Super TV2》迅速回歸，並以「爭奪綜藝王」為目標，邀請偶像藝人與號稱「綜藝偶像」的Super Junior對決，果然第一集就綜藝魂大爆發，東海擅自主持唸出台詞，氣得希澈指著他說：「我去了TWICE的演唱會，Sana（日本籍成員）説的韓語還比你好！」讓現場笑翻天。

《Super TV2》昨開播，首集就請到AOA，成員們看到美女笑嗨嗨，但各個卻不敢亂動，連「反應王」崔始源都忍不住睜大眼盯著她們發愣，還被發現從臉到脖子都通紅，害他急忙解釋：「是因為太久沒有見到啦！」


▲雪炫（右）氣勢強壓藝聲。（圖／愛奇藝台灣站 , 2018.6.8）

為了爭奪「綜藝王」的封號，Super Junior事前研究AOA每位成員的才能進行驗證與對決，藝聲單挑雪炫玩起「當然囉！」遊戲，但氣勢卻被她強壓蓋過，雪炫一連以「你知道你髮型很一般嗎？」、「你素顏嗎？」等問題，讓十分在乎造的藝聲相當錯愕，頻頻回頭問成員：「我看起來真的不OK嗎？」、「我的髮型連李秀滿（SM娛樂創辦人）都很滿意！」情緒激動讓全場爆笑，氣氛High翻天。

該節目以「爭奪綜藝王」為主題，成員誓言要打造成大眾都愛的綜藝節目，銀赫與東海也提出「每季都增加一個Super Junior成員」的構想，指定下一季加入的會是厲旭，金希澈則希望節目不間斷，笑說：「就讓我們做到32季吧！」《Super TV2》將於每周五中午12點在愛奇藝台灣站獨家播出。

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