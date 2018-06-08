SJ東海主持爛　希澈狂吐：TWICE的Sana比你強

出道13年的韓國男團Super Junior，於年初推出專屬綜藝《Super TV》獲得熱烈迴響，第一季結束後不到兩個月就以《Super TV2》迅速回歸，並以「爭奪綜藝王」為目標，邀請偶像藝人與號稱「綜藝偶像」的Super Junior對決，果然第一集就綜藝魂大爆發，東海擅自主持唸出台詞，氣得希澈指著他說：「我去了TWICE的演唱會，Sana（日本籍成員）説的韓語還比你好！」讓現場笑翻天。

《Super TV2》昨開播，首集就請到AOA，成員們看到美女笑嗨嗨，但各個卻不敢亂動，連「反應王」崔始源都忍不住睜大眼盯著她們發愣，還被發現從臉到脖子都通紅，害他急忙解釋：「是因為太久沒有見到啦！」