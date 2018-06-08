波登曾來台介紹美食 遺憾無法再來訪

（中央社記者鄭景雯台北8日電）「台北並不美麗，但卻藏著美好，是一座有深度的城市，我隨時樂意再次造訪！」美國電視節目主持人波登曾訪台灣拍攝，為台北寫下評語，然而今天傳出他自殺身亡，再也無法來台。

美國有線電視新聞網（CNN）8日證實美國作家、廚師及電視節目主持人波登（Anthony Bourdain）自殺身亡，享壽61歲。

外型帥氣英挺的波登來自紐約，出生於1956年，他在餐飲業從頭幹起，從洗碗工、伙房學徒、調汁師，最後終於成為紐約「市場」法式餐館主廚。

波登曾揭露時尚豪華餐館不堪入目的黑暗面，集結成暢銷全世界的「廚房機密檔案」 一書，建議那些想要當廚師的人，最好具備以下條件，包括全心全意投入、手腳要乾淨、要準時、不找藉口或責怪他人、不要請病假、腦筋動得快、不要去店名跟老闆同名的餐廳、不要去味道難聞的餐廳。