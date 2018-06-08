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非蘋陣營幫大忙 大立光及玉晶光5月營收均成長

鉅亨網2018/06/08 21:21
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光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 及大立光 (3008-TW)5 月營收都較去年同期成長，不過，對於蘋果今年新機種鏡頭元件，兩家公司都已交蘋果認證中，玉晶光今 (8) 日公布 5 月營收 5.21 億元，月增 1.1%，年增 33.3%。而累計 1-5 月營收 28.21 億元，年增 17.08%。

玉晶光 4 月自結稅後純益 8823 萬元，年增 1.13 倍，單月每股純益 0.88 元，累計前 4 月稅後純益 2.85 億元，已超越去年上半年稅後純益 1.56 億元，每股純益達 2.86 元，主要是得力於對非蘋陣營的出貨提升。

玉晶光指出，第 2 季仍為蘋果拉貨淡季，新產品仍在送認證中，不過，公司持續全力爭取訂單，尤其對非蘋陣營更加緊布局，4 月起在非蘋果陣營手機廠認證出貨挹注下，推升營收走揚。

玉晶光預期，今年非蘋手機鏡頭出貨將優於去年；法人圈傳，目前玉晶光積極布局華為訂單，不過，玉晶光主管不願對此評論。

玉晶光去年稅後純益 10.48 億元，較前年淨損 1.54 億元轉虧為盈，每股稅後純益 10.5 元；玉晶光去年稅後純益也創掛牌以來新高，董事會擬配發每股 3.5 元現金股利。

股王大立光先前公布 5 月營收為 43.19 億元，創今年以來單月新高，月增 14.57%，年增 14.69%；累計 1-5 月營收為 166.72 億元，年減 8.71%。

玉晶光日 K 線圖

 

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