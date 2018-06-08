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湖內燕巢傾聽之旅　陳其邁：市民的大小事就是我的事

記者蔡佳宏／高雄報導2018/06/08 22:12
▲陳其邁今前往湖內農會、燕巢東燕社區活動中心，展開「智慧城市 經濟首都」傾聽之旅。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.08）
▲陳其邁今前往湖內農會、燕巢東燕社區活動中心，展開「智慧城市 經濟首都」傾聽之旅。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.08）

立法委員陳其邁今(8)日上午前往湖內農會、燕巢東燕社區活動中心，展開「智慧城市 經濟首都」傾聽之旅，出席湖內場有前縣長余政憲、立委邱志偉、議員陳明澤、議員參選人黃明太、農會、當地里長們。燕巢場則有立委邱議瑩、陳政聞議員代表、高閔琳議員代表、翁瑞珠議員及議員參選人黃秋媖、燕巢以及在地里長、農會等代表皆出席力挺。


▲陳其邁表示一定會義不容辭跟農、漁民站在一起，「你們的事情就是我們的事情」。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.08）

陳其邁首先表示，這幾個星期來，積極推廣高雄東的農產品。也主動致電行政院，要求農委會將次級香蕉價格收購價提高至5元。他也表示，湖內是高雄的養殖重鎮，根據他的了解，昨天的虱目魚價格一斤賣＄67元，比去年同期一斤$50元價格好，鰻魚的價格也比去年進步。陳其邁也強調農、漁民大小事，中央和地方政府一定會負起責任，當市場機制需要介入調節，他一定會義不容辭跟農、漁民站在一起，「你們的事情就是我們的事情」。

陳其邁表示，他特別感謝市府、立委邱志偉、邱議瑩對於地方建設的爭取。即將動工的捷運岡山－路竹延伸線工程，預算共300多億。陳其邁期盼第一期工程2020年就能完工。第二期工程預估2024年營運，他表示會努力縮短工程期，讓捷運延伸至湖內能提早通車。另外，他也向賴清德院長主動爭取將捷運延伸至台南，這個提議也得到行政院正面回應。此外，台南高鐵站到湖內、茄萣的外環道路，陳其邁承諾在他就任的四年間，一定會完工通車。


▲陳其邁強調農、漁民大小事，中央和地方政府一定會負起責任。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.08）

陳其邁又說，過去陳菊跟市府團隊為湖內把非常多的預算，投入在治水、道路改善和增加公園綠地。未來他會繼續推動陳菊市長未完成的工作。陳其邁並表示，台積電落腳在南科，華邦電在路竹科學園區投資，岡山有螺絲和航太材料聚落，橋頭的科學園區，在中央也補助55億經費差在興達港發展離岸風電基地，一年將為高雄創造一千多億的產值。湖內位於這些重要建設的連接點，若能改善交通、提升生活品質、引入就業機會，湖內一定會更加繁榮。

陳其邁在燕巢場表示，陳菊市長開闢崗山之眼以及許多公園，未來有更多建設，包括橋頭新市鎮的科學園區，吸引人工智慧科技產業進駐，能夠幫助週邊岡山、路竹、燕巢等傳統產業的升級。另外，高雄鐵道研究中心也要設置在燕巢。

陳其邁強調燕巢在地有五所大學，對高雄科技發展是非常重要的人才培養中心，因此當地包括連通國道十號、國道一號和國三等聯外道路要規劃好，建構燕巢成為名符其實的高雄大學城，並結合橋頭第二科學園區，強化產學連結，加強研發動能。

陳其邁表示，若有機會擔任市長為民服務，針對燕巢的都市計畫會做通盤檢討。他要打造好生活的智慧城市，以最有效率、快速的方式，來服務市民。他懇託鄉親讓民進黨贏得市長選舉、議會過半，讓「陳菊好棒，其邁接棒」，高雄的建設可以一棒接一棒。

關鍵字崗山之眼湖內燕巢陳其邁
啟動綠能生機　光電維運訓用合一高雄老翁砍殺妻　鎖門與警對峙

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