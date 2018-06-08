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中央社

美國名廚波登法國飯店自縊身亡

中央社2018/06/08 21:34
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，美國名廚兼美食旅遊節目「波登闖異地」主持人波登（Anthony Bourdain）於法國飯店自縊身亡，享壽61歲。

CNN聲明指出，波登上吊輕生，被發現陳屍於法國史特拉斯堡（Strasbourg）飯店房間內，他一直待在當地錄製CNN節目「波登闖異地」（Parts Unknown）的最新一集。

聲明表示：「他熱愛精彩的冒險、結交新朋友、享用美酒佳餚以及世界各地引人入勝的故事，讓他成為獨一無二的說故事者。他的才華總是讓我們驚豔，我們會深深懷念他。在這段極為煎熬的時刻，我們關懷並為他的女兒和家人祈禱。」

路透社報導，紐約客週刊（New Yorker）1999年發表他的文章「讀過這以前別吃東西」（Don't EatBefore Reading This），讓波登的名氣開始飆升。

相關文章其後發展成2000年出版著作「安東尼波登之廚房機密檔案」（Kitchen Confidential:Adventures in the Culinary Underbelly）。

他接著主持電視節目，首先在美食頻道（FoodNetwork）和旅遊頻道（Travel Channel），之後於2013年加入CNN。

波登辭世是本週第2起美國名人自殺案例，以同名品牌手提包建立時尚帝國的設計師凱特絲蓓（KateSpade），5日被發現上吊陳屍在紐約曼哈頓寓所，享年55歲。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨天公布的數據顯示，1999年至2016年間，全美幾乎每一個州的自殺率都上升。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1070608

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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