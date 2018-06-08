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名廚安東尼波登自殺身亡 網路一片哀傷震驚

中央社2018/06/08 21:34
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北8日電）CNN 8日證實，61歲知名主廚、主持人安東尼波登（Anthony Bourdain）自殺死亡。臉書上迅速出現民眾哀傷、震驚之語，紛紛留言「難以接受」「震驚」，並懷念他寫作功力細膩鮮活。

歌手陳珊妮的公主粉絲團分享訊息並留言「安東尼波登的自殺，真的讓我難以接受」。

安東尼波登不僅是全球知名主廚，也是「波登不設限」等多個知名美食節目主持人，多年前並曾訪台，造訪基隆廟口，品嚐海鮮、鹹酥雞等台灣美食。

個性鮮明、充滿動力、探索性強等特色，讓不論是不是饕客的人都知道他，今天證實他是自殺死亡，許多人第一反應都是難以置信，臉書上出現相關訊息傳遞時的留言多是「天啊」「好震驚」「好難相信」等感言。

波登的粉絲眾多，已經有人留言試想「成名的壓力真的很大」，推測這是他的自殺原因。

有閱讀過波登著作的網友留言，談的不是他的美食，而是懷念波登的說故事功力，舉例指出波登的著作「半生不熟」裡的一篇「壯志」，「寫紐約最著名的海鮮餐廳裡面，專門切魚肉的胡士托先生，極其精彩，描寫之細膩，腦中就會跑出那樣的畫面」。這位網友並說，「專業的人寫專業的人，看到的東西就是不一樣。」

也有網友分享新聞時留言，「你才是我美食與旅遊的啟蒙者，每集節目都很美的令人目眩神迷，像首詩~謝謝你，讓我看到這世界有多麼值得待探尋與深刻感受。」（編輯：管中維）1070608

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