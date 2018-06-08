名廚安東尼波登自殺身亡 網路一片哀傷震驚

（中央社記者楊淑閔台北8日電）CNN 8日證實，61歲知名主廚、主持人安東尼波登（Anthony Bourdain）自殺死亡。臉書上迅速出現民眾哀傷、震驚之語，紛紛留言「難以接受」「震驚」，並懷念他寫作功力細膩鮮活。

歌手陳珊妮的公主粉絲團分享訊息並留言「安東尼波登的自殺，真的讓我難以接受」。

安東尼波登不僅是全球知名主廚，也是「波登不設限」等多個知名美食節目主持人，多年前並曾訪台，造訪基隆廟口，品嚐海鮮、鹹酥雞等台灣美食。

個性鮮明、充滿動力、探索性強等特色，讓不論是不是饕客的人都知道他，今天證實他是自殺死亡，許多人第一反應都是難以置信，臉書上出現相關訊息傳遞時的留言多是「天啊」「好震驚」「好難相信」等感言。