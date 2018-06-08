日本近6萬高齡駕駛可能失智 警方擬對策

（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本警察廳7日表示，75歲以上持有駕照的高齡駕駛在過去一年需接受認知能力檢查，結果被判定有失智症之虞者約5萬7000人。其中約2萬人自行繳回駕照或未更新駕照而失效。

日本「朝日新聞」報導，道路交通法修正後，加強檢測逾75歲持有駕駛執照者認知能力的規定於2017年3月施行，到今年3月底為止的一年間，約210萬5000人接受檢查，其中被判定有失智症之虞者約5萬7000人。

報導說，排除再度接受檢查被判斷「沒有認知能力低落之虞」者，約4萬1000人被要求需接受醫師診斷，其中約1萬6000人就診，是2016年的8.5倍。