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日本近6萬高齡駕駛可能失智 警方擬對策

中央社2018/06/08 21:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本警察廳7日表示，75歲以上持有駕照的高齡駕駛在過去一年需接受認知能力檢查，結果被判定有失智症之虞者約5萬7000人。其中約2萬人自行繳回駕照或未更新駕照而失效。

日本「朝日新聞」報導，道路交通法修正後，加強檢測逾75歲持有駕駛執照者認知能力的規定於2017年3月施行，到今年3月底為止的一年間，約210萬5000人接受檢查，其中被判定有失智症之虞者約5萬7000人。

報導說，排除再度接受檢查被判斷「沒有認知能力低落之虞」者，約4萬1000人被要求需接受醫師診斷，其中約1萬6000人就診，是2016年的8.5倍。

日本警方表示，主動繳回駕照者約1萬6000人，駕照沒更新而失效者約4500人。接受檢查，最後被醫師診斷罹患失智症而駕照遭取消者有1892人。

逾75歲駕駛主動繳回駕照的案例逐年增加，去年約有25萬3000件，創新高紀錄。今年截至4月底已逾10萬件。

日本警方表示，高齡駕駛發生事故的原因很多。5月，神奈川縣茅崎市一名90歲女駕駛開車撞到4人，造成死傷。這名女性2017年12月接受檢查時，被判定無認知能力低落之虞。

日本警方已開始研議，是否實施「限定駕照」的措施，即讓高齡者在特定的場所或地區駕駛具有安全功能的車輛。（編輯：郭中翰）1070608

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