台鐵公司化方案15年前就提出 工會秋節曾抗爭

當年台鐵工會對推動公司化反彈激烈，還在中秋節時，以集體休假方式抗爭。

台鐵統計，近幾年累計虧損有減少，但到去年底，仍有1200多億元。

台鐵公司化早在2000年時，交通部曾推動，2003年首次完成台鐵公司化方案，當年台鐵負債高達新台幣1800億元，規劃公司化時由政府全部承擔，並補貼偏遠小站營業損失，另有補助老殘票。

（中央社記者汪淑芬台北8日電）交通部長賀陳旦今天出席台鐵131週年慶祝大會受訪時，提到推動台鐵公司化。根據交通部的紀錄，相關方案在15年前首次出爐，當年台鐵工會還在中秋節時動員上凱道抗爭。

台鐵現任工會理事長張文正，2003年時也是台鐵工會理事長，當年就是他帶台鐵員工走上凱道。

張文正今天受訪表示，工會立場至今仍反對，但工會沒有迴避的空間，如果公司化無法讓員工勞動條件及薪資待遇變得更好，一定會再抗爭到底，罷工是最後手段。

國立交通大學運輸與物流管理學系教授馮正民說，公司化的確是提升效率的方式，但若要順利推動台鐵公司化，除了債務由政府扛以外，最重要的，就是員工權益要確保，因為員工一定會擔心薪資是否調降、年資是否受影響等。

馮正民舉例，對於台鐵公司化後不願意留下來的員工，可安排到政府其他單位，一定要相關配套施都完備後，才能有效推動公司化。（編輯：梁君棣）1070608