影／劉亞仁發現「他」變態嗜好　好朋友就不見了...

由李滄東執導，劉亞仁主演的電影《燃燒烈愛》，日前在坎城影城場刊中打破影史紀錄，創下影評人評分新高。為了不讓台灣觀眾等太久，台灣片商定檔於6月底正式上映，這也是除了韓國以外，海外搶先第一個上映的國家。睽違影壇8年的李滄東，這次劇本改編村上春樹短篇小說《燒穀倉》，看完片的影迷也讚該部片成功詮釋出村上春樹精神。

電影故事講述一個女人和兩個男人間所發生的故事。但其實該部電影除了村上春樹作品外，李滄東還融合了另外一部由美國作家「福克納」創作的小說《燒馬棚》，在之前的採訪中，導演多次提及那部小說內容講述階級差別、父權社會的影響以及復仇，搭配自己所觀察的現象，再將部分內容改編成了當下韓國年輕人的生存樣貌。他說：「我一直注視著韓國社會的變化，可能是出於『藝術家的責任』，所以想要藉由這次的作品去展示當下年輕人的生存狀態，像是他們的憤怒、困頓和無助感。」