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啟動綠能生機　光電維運訓用合一

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/08 22:10
▲雲林監獄太陽能光電設施落成啟用。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.08)
▲雲林監獄太陽能光電設施落成啟用。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.08)

為響應政府綠能政策，也為受刑人的未來就業謀出路，法務部矯正署雲林監獄於8日上午舉辦「太陽能光電設施落成啟用、維運技訓暨合作意向書簽署儀式」。矯正署教化輔導組長林明達、雲林地檢署檢察長鄭銘謙、雲林第二監獄長吳承鴻、勞動署雲嘉南分署技正楊慶元、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理事長郭軒甫、副理長彭正宗、亞沃國際開發公司總經理許俊吉、虎尾科技大學處長羅朝村及中州科技大學校長黃思倫等貴賓蒞臨指導。

雲林監獄利用房舍屋頂建置約8,260平方公尺之太陽能光電系統，總裝置量999.46KWP；屋頂型光電不僅具發電功能，亦能有效降低收容人舍房內溫度。

雲林監獄典獄長林憲銘指出，利用新近完成的屋頂型太陽能光電發電模組，結合建置廠商技術，開辦太陽光電維運技能訓練班，聘請虎尾科技大學及中州科技大學光電及電機系所師資，並在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署協助規劃下，整合產、官、學專業陣容，提供受刑人優質學習環境，幫助習得一技之長。

又近年來，法務部鑑於受刑人長期與社會環境隔絕，出監後適應職場生活不易，特別為1年內即將假釋或期滿出監之受刑人，規劃白天外出工作，晚上回監執行之自主監外作業方案，讓更多受刑人有機會提早適應社會生活。雲林監獄亦落實推動此良善政策，積極與中華民國太陽光電發電系統商業同業公會及光電廠商力瑪科技股份有限公司合作；受刑人結訓後由該同業公會發給學員結業證書，再由雲監與力瑪科技公司簽署雙方合作意向書，由該公司成立「光電系統維運工作班」，結合受刑人自主監外作業方案，聘用結訓學員在監期間外出從事維運工作；俟未來出監後，再將其求職資料傳送光電公會網站，讓各地同業廠商亦能優先聘僱。

林憲銘感謝社會各界不吝給予受刑人更生自新機會，希望受訓學員把握再出發契機，努力學習、建立信心，翻轉自己的人生下半場，也讓政府資源、企業人力需求及受刑人復歸等三方面達到整合連結之最佳成效。

 


▲雲林監獄典獄長林憲銘（右）與光電業者簽署合作意向書。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.08)


▲法務部矯正署雲林監獄於8日上午舉辦「太陽能光電設施落成啟用、維運技訓暨合作意向書簽署儀式」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.08)

關鍵字綠能政策雲林監獄林憲銘太陽能光電系統
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