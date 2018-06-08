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499帶動OTT相關加值業務 台灣大5月EPS0.

鉅亨網2018/06/08 21:58
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台灣大 (3045-TW) 今 (8) 日公布 5 月合併營收 100.1 億元，月增 4.87%，年增 6.36%，創今年單月營收次高，稅後純益 15.1 億元，年增 14.8%，每股純益 0.55 元，年增 14.6%；台灣大指出，5 月消費者 4G 資費選擇轉為上網優惠的門號案，間接帶動 OTT 相關加值服務及創新應用業務的推廣，且降低客戶維繫及取得成本。

台灣大統計， 5 月 EBITDA 為 30.3 億元，年增 8%；營業利益 18.9 億元，年增 13.4%；稅後純益 15.1 億元，EPS 為 0.55 元；累計前 5 月合併營收 498.6 億元，年增 5.5%。

台灣大指出，累計前 5 月 EBITDA 為 139.8 億元，年減 0.1%；營業利益 82.8 億元，年減 1.1%；稅後淨利 62.3 億元，年減 5%，每股純益 2.29 元，達成全年財測目標 46%。
 
台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，5 月消費者 4G 資費選擇轉為具上網優惠的門號案，間接帶動 OTT 相關加值服務及創新應用業務的推廣，且降低客戶維繫及取得成本；另外，在電子商務方面，受惠於母親節活動，推升營收強勁成長。

俞若奚說，如果以適用 IFRS 15 前的國際會計準則，核心業務 EBITDA 較去年同期增加 27%。

電信三雄在 5 月間推出 499 元吃到飽方案，短短 7 天吸引逾 200 萬人申辦，其中龍頭老大中華電 (2412-TW) 申辦人數 144 萬人，台灣大及遠傳 (4904-TW) 各 30 萬人，法人推估，3 家業者 5 月營收及獲利都將受益。

台灣大今日率先公告 5 月營收及自結獲利，相較於去年每月 EPS 約在 0.41-0.48 元間，5 月 EPS 出現明顯成長，市場推估，應是 499 方案的違約金也有挹注，再加上 OTT 相關加值服務受到激勵，多重因素下，讓 5 月自結獲利成長。

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