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存款暴增239萬讓她嚇傻求助　網友忙認親：乾媽你在這

生活中心／綜合報導2018/06/08 22:35
▲網友刷存摺後發現多了一筆 239 萬的款項，焦急地上網求助。（圖／翻攝自爆廢公社 , 2018.06.08）
▲網友刷存摺後發現多了一筆 239 萬的款項，焦急地上網求助。（圖／翻攝自爆廢公社 , 2018.06.08）

帳戶突然多了 200 多萬怎麼辦？一名女網友近日刷存摺時，發現存款突然暴增 10 倍，原來是有筆 239 萬餘元的款項匯入，但不知匯款人是誰，讓她錯愕又焦急地上網求助。

該名女網友在臉書《爆廢公社》 po 出存簿明細，只見原本維持在 20 萬元左右的餘額，突然變成了 259 萬餘元，仔細一看發現是有筆 239 萬 400 元的款項匯入，才讓帳戶餘額暴增10倍。

面對天上掉下來的 200 多萬，原 po 並未感到開心，因為她根本不清楚這 200 多萬元的來源，只好上網求助：「不知道是誰匯錯的，該怎麼辦？」

網友們見狀開玩笑表示「抱歉我匯錯了，零頭給你吧，還我兩百萬就好了」、「難怪昨天刷簿子少一筆錢進來，原來在妳這」、「乾媽，原來你在這兒」、「轉過來，幫你處理」；也有人潑冷水「別做白日夢了，你沒那筆錢，睡到流口水了，該醒醒」。

不少好心網友提醒原 po 不要動用這筆錢，否則可能會吃上官司，並提供解決方法「趕快通知銀行處理，也是自保」、「趕快報警先吧」、「先報警，警察聯絡銀行聯絡匯款人，不要動用，如果有人與妳聯繫請妳匯回其他帳號也不可以喔，不小心會變成洗錢共犯」、「小心詐騙集團的車手報錯帳號」，由於之前曾發生類似情形，但事後證實照片是 P 圖，因此也有網友質疑事件真實性。

關鍵字存款匯款200萬存摺爆廢公社
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