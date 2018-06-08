存款暴增239萬讓她嚇傻求助　網友忙認親：乾媽你在這

帳戶突然多了 200 多萬怎麼辦？一名女網友近日刷存摺時，發現存款突然暴增 10 倍，原來是有筆 239 萬餘元的款項匯入，但不知匯款人是誰，讓她錯愕又焦急地上網求助。

該名女網友在臉書《爆廢公社》 po 出存簿明細，只見原本維持在 20 萬元左右的餘額，突然變成了 259 萬餘元，仔細一看發現是有筆 239 萬 400 元的款項匯入，才讓帳戶餘額暴增10倍。

面對天上掉下來的 200 多萬，原 po 並未感到開心，因為她根本不清楚這 200 多萬元的來源，只好上網求助：「不知道是誰匯錯的，該怎麼辦？」