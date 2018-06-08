台灣特色外交伴手禮 賴清德期待送國際友人

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）外交部新納入7項具有台灣元素的文創藝術作品與農產品作為外交伴手禮。行政院長賴清德今天說，這些禮品可以向國際推廣台灣在地特色，相當期待日後將禮品贈予國際友人。

賴清德今天在臉書上發文表示，台灣這塊土地上擁有多元的創作素材，對於藝術創作的開放性，更孕育出無數優秀作品。外交部長吳釗燮上任後，重新檢討外交禮品的內涵，並在文化總會的協助下，選出7項具台灣特色的作品，以「外交禮品彰顯台灣特色」。

他說，外交部這次選出具有台灣特色的禮品，除以具體行動表達對台灣產業與藝術家的支持外，更重要的是透過致贈這些禮品，向國際社會推廣台灣在地文化之美。