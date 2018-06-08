NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球瘋世足綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈高雄老翁砍殺妻　鎖門與警對峙伍鐸登勝投王 「盡本分、謝隊友」8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
運動

足球／陳昌源耗費近24小時返台　不少死忠球迷接機

體育中心／綜合報導2018/06/08 22:30
▲陳昌源返台不少死忠球迷接機。（圖／公關提供）
▲陳昌源返台不少死忠球迷接機。（圖／公關提供）

陳昌源今(8)晚9點30分搭乘長榮航空抵台，吸引不少死忠球迷熱情接機。雖班機延遲近1.5小時，總共自布魯塞爾花近24小時返回台北，陳昌源略顯疲憊，但看到球迷後疲勞全失，非常開心。

陳昌源將從今日起展開14天返台行程，為台灣團隊為他拍攝的《敢夢者：最後一擊 陳昌源》在世界盃期間進行一系列宣傳。


▲BMAN (瘋狂夏維耶+兄弟男球迷），「謝謝陳昌源這幾年對台灣的貢獻，之前因為上班沒有機會進距離看到他，今天下班特別趕來接機。」（圖／公關提供）


▲《敢夢者：最後一擊 陳昌源》（圖／公關提供）

陳昌源(夏維耶)是中法混血，出生於比利時布魯塞爾。台灣第一位歐洲職業足球員，曾入選比利時國家隊U19、出身自比利時豪門安德列治足球隊青訓、效力於比甲梅赫倫足球隊並曾擔任隊長、中超貴州人和等頂級聯賽。

2011年正式加入中華隊，首場比賽於2011年7月3日世界杯會外賽登場，當天吸引15,335名主場球迷到場，並踢進致勝12碼球幫助中華隊擊敗馬來西亞。最後於2017年10月10日的台北亞洲杯資格賽中宣布退役，並最後關鍵助攻幫助中華隊絕殺巴林，創下台灣足球歷史。也被媒體封為“足球貴公子“、”台灣最接近世界杯的男人“。

關鍵字陳昌夏維耶中華男足足球貴公子
伍鐸7局失1分　富邦強壓桃猿奪勝申皓瑋記錯出局 葉總無奈苦笑

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan