足球／陳昌源耗費近24小時返台　不少死忠球迷接機

▲BMAN (瘋狂夏維耶+兄弟男球迷），「謝謝陳昌源這幾年對台灣的貢獻，之前因為上班沒有機會進距離看到他，今天下班特別趕來接機。」（圖／公關提供）

陳昌源將從今日起展開14天返台行程，為台灣團隊為他拍攝的《敢夢者：最後一擊 陳昌源》在世界盃期間進行一系列宣傳。

陳昌源今(8)晚9點30分搭乘長榮航空抵台，吸引不少死忠球迷熱情接機。雖班機延遲近1.5小時，總共自布魯塞爾花近24小時返回台北，陳昌源略顯疲憊，但看到球迷後疲勞全失，非常開心。



▲《敢夢者：最後一擊 陳昌源》（圖／公關提供）

陳昌源(夏維耶)是中法混血，出生於比利時布魯塞爾。台灣第一位歐洲職業足球員，曾入選比利時國家隊U19、出身自比利時豪門安德列治足球隊青訓、效力於比甲梅赫倫足球隊並曾擔任隊長、中超貴州人和等頂級聯賽。

2011年正式加入中華隊，首場比賽於2011年7月3日世界杯會外賽登場，當天吸引15,335名主場球迷到場，並踢進致勝12碼球幫助中華隊擊敗馬來西亞。最後於2017年10月10日的台北亞洲杯資格賽中宣布退役，並最後關鍵助攻幫助中華隊絕殺巴林，創下台灣足球歷史。也被媒體封為“足球貴公子“、”台灣最接近世界杯的男人“。