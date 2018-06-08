川普盼G7解貿易不公 籲讓俄羅斯重返集團

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他有意藉本次七大工業國集團（G7）峰會的機會，解決他所謂美國與盟友的不公平貿易協議。他還呼籲讓會籍遭凍結的俄羅斯重返集團，這又和盟國唱反調。

法新社報導，趕在本屆G7峰會今明兩天在加拿大召開前，川普一早在推特發表連串短文，其中一則寫道：「我期待和G7國家解決我們之間不公平的貿易協議。」

和美國關係最密切的盟國，準備在G7峰會和川普攤牌。因為美國這個最強大的成員國對他們施加懲罰關稅，引發他們憤怒，導致G7面臨分裂危險。