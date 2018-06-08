阿富汗與塔利班停火 加強進攻IS

（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）美軍駐阿富汗最高指揮官尼柯森（John Nicholson）將軍今天表示，阿富汗政府宣布與塔利班（Taliban）組織停火一週，將使進攻伊斯蘭國（IS）的行動得以加強。

在美國特種部隊和空中火力支援下的阿富汗突擊隊，正與IS和蓋達組織（Al-Qaeda）作戰，這兩個組織占據了東部庫納爾省（Kunar）、南加哈省（Nangarhar）及北部朱茲詹省（Jowzjan）的部分地區。

法新社報導，在阿富汗指揮美軍及北大西洋公約組織（NATO）部隊的尼柯森告訴記者：「我們正對南加哈省的IS發動新攻勢，攻勢將持續進行，實際上在與塔利班停火期間，攻勢會加強。」