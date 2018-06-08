阿富汗與塔利班停火 加強進攻IS

（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）美軍駐阿富汗最高指揮官尼柯森（John Nicholson）將軍今天表示，阿富汗政府宣布與塔利班（Taliban）組織停火一週，將使進攻伊斯蘭國（IS）的行動得以加強。
在美國特種部隊和空中火力支援下的阿富汗突擊隊，正與IS和蓋達組織（Al-Qaeda）作戰，這兩個組織占據了東部庫納爾省（Kunar）、南加哈省（Nangarhar）及北部朱茲詹省（Jowzjan）的部分地區。
法新社報導，在阿富汗指揮美軍及北大西洋公約組織（NATO）部隊的尼柯森告訴記者：「我們正對南加哈省的IS發動新攻勢，攻勢將持續進行，實際上在與塔利班停火期間，攻勢會加強。」
尼柯林在比利時首都布魯塞爾出席北約國防部長會議的空檔表示，美軍會尊重阿富汗總統甘尼（AshrafGhani）顯然是片面決定並於昨天宣布的對塔利班停火。
但尼柯森說，如果塔利班違反停火，他的軍隊將毫不猶豫做出回應。
塔利班尚未證實，是否會遵守停火。塔利班政權在2001年被美國領導的進攻行動推翻。
停火將自齋戒月（Ramadan）第27天持續至開齋節（Eid al-Fitr）第5天，開齋節代表齋戒月結束。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1070608