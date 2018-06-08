波登與歐巴馬用餐餐桌 越南小吃店這樣保存

（中央社紐約8日綜合外電報導）美國名廚出身的主持人波登今天被人發現在法國下榻飯店自殺，享壽61歲，他生前曾與美國前總統歐巴馬在越南品嚐平民美食，暢飲啤酒。

2年前，波登（Anthony Bourdain）和歐巴馬在越南河內老街平價小吃店一起用餐，這家店因此將兩人用餐的桌子和藍色塑膠椅用玻璃櫃封存起來，打算永久保存這個歷史時刻。

美國有線電視新聞網（CNN）節目「波登闖異地」（Parts Unknown）製作人趙海倫（Helen Cho，音譯）在Instagram限時動態上寫道：「我們團隊曾在河內這家餐廳拍攝@anthonybourdain（波登）和@barackobama（歐巴馬）兩人用餐，現在是這樣子…。」